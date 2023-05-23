https://ria.ru/20230523/ukraina-1873538392.html
Yeni Safak: США с помощью старого сценария хотят наказать Россию на Украине
Yeni Safak: США с помощью старого сценария хотят наказать Россию на Украине - РИА Новости, 23.05.2023
Yeni Safak: США с помощью старого сценария хотят наказать Россию на Украине
Американская администрация готовится перевести конфликт на Украине в длительную замороженную фазу, пишет турецкая газета Yeni Safak. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:49
2023-05-23T08:49
2023-05-23T11:21
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американская администрация готовится перевести конфликт на Украине в длительную замороженную фазу, пишет турецкая газета Yeni Safak."Именно США и Великобритания прервали попытки усадить Киев и Москву за стол переговоров. США недавно отвернулись от предложений Китая. Конечно, эти события укрепляют убежденность в том, что Белый дом ведет затяжную "войну чужими руками". <...> Словом, Вашингтон надеется, что Украина станет для Москвы "вторым Афганистаном", — говорится в публикации.Автор напоминает, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, куда приглашен Владимир Зеленский, ожидается обсуждение членства Украины. Но, подчеркивает он, невозможно представить, чтобы в альянс приняли страну, находящуюся в состоянии войны и имеющую территориальные проблемы.Известно также, что многие европейские члены НАТО, в том числе Германия, скептически относятся к идее вступления Украины, заключает автор.
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в мире, украина, сша, москва, владимир зеленский, нато, россия
В мире, Украина, США, Москва, Владимир Зеленский, НАТО, Россия
Yeni Safak: США с помощью старого сценария хотят наказать Россию на Украине
Yeni Safak: США хотят превратить Украину во "второй" Афганистан
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Американская администрация готовится перевести конфликт на Украине в длительную замороженную фазу, пишет турецкая газета Yeni Safak
.
"Именно США и Великобритания прервали попытки усадить Киев и Москву за стол переговоров. США недавно отвернулись от предложений Китая. Конечно, эти события укрепляют убежденность в том, что Белый дом ведет затяжную "войну чужими руками". <...> Словом, Вашингтон надеется, что Украина станет для Москвы "вторым Афганистаном", — говорится в публикации.
Автор напоминает, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, куда приглашен Владимир Зеленский, ожидается обсуждение членства Украины. Но, подчеркивает он, невозможно представить, чтобы в альянс приняли страну, находящуюся в состоянии войны и имеющую территориальные проблемы.
Известно также, что многие европейские члены НАТО, в том числе Германия, скептически относятся к идее вступления Украины, заключает автор.
В США сообщили неприятную новость для Украины