https://ria.ru/20230523/ukraina-1873465497.html

По Одессе ударили с тыла. Следующим будет Киев

По Одессе ударили с тыла. Следующим будет Киев - РИА Новости, 23.05.2023

По Одессе ударили с тыла. Следующим будет Киев

Владимир Зеленский под предлогом борьбы с коррупцией продолжает давить на руководителей крупнейших городов. Наблюдатели ждут, что мэр Киева Виталий Кличко... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T08:00

2023-05-23T08:00

2023-05-23T08:03

жкх

одесса

украина

днепропетровск

виталий кличко

владимир зеленский

геннадий труханов

европейская солидарность

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Владимир Зеленский под предлогом борьбы с коррупцией продолжает давить на руководителей крупнейших городов. Наблюдатели ждут, что мэр Киева Виталий Кличко возглавит объединенную оппозицию и даст отпор президенту. О внутриполитических распрях на Украине — в материале РИА Новости.Старые грехиВ начале мая мэр Одессы Геннадий Труханов оказался за решеткой по делу о продаже городу по завышенной цене бывшего административного здания завода "Краян". По версии следствия, сделка, совершенная в 2016-м, нанесла ущерб в 92 миллиона гривен (около 2,5 миллиона долларов). Впрочем, Труханов внес залог в 13,4 миллиона гривен (363,8 тысячи долларов) и вышел на свободу.Прошел слух о его побеге в Россию. Местные телеграм-каналы сообщили, что и. о. мэра станет секретарь горсовета из "Слуги народа" Игорь Коваль. Однако для этого нужно, чтобы Труханов либо уволился, либо умер, — в любом другом случае должность достанется его заму. Поэтому одесская газета "Думская" назвала Александра Филатова, курировавшего вопросы исполнительной власти и земельных ресурсов. За эту и другие "вольности", включая сообщения о коррупции в областной военной администрации, подконтрольной Зеленскому, в редакции провели обыск.По делу с мэром проходят несколько городских чиновников и бизнесменов. Расследование затянулось. В 2019-м суд оправдал Труханова, и в следующем году он переизбрался. Затем силовики обжаловали приговор, а в 2021-м дело отправили на новое рассмотрение.Лояльные Зеленскому СМИ считают преследование Труханова борьбой с коррупцией, которой мешает судебная волокита. А противники президента видят в этом очередной пример давления центра на регионы. Предполагается, что в Одессе хотят создать городскую военную администрацию, чтобы полностью взять под контроль местные финансы.Отец городовТруханов — не первая жертва Зеленского. В конце 2022-го на год отстранили мэра Чернигова Владислава Атрошенко, так как весной его жена дважды выезжала за границу на служебном автомобиле. Этого оказалось достаточно, чтобы передать власть военной администрации, то есть ставленникам президента. Горожане за два месяца собрали 25 тысяч подписей под петицией в защиту Атрошенко.В апреле поста лишился мэр Полтавы Александр Мамай. Суд приговорил его к пяти годам условного заключения за трудоустройство двух уборщиц в муниципальное учреждение, а они на самом деле работали у него дома. Мэра Харькова дважды штрафовали за использование русского языка, у главы штаба обороны Днепропетровска Геннадия Корбана отобрали украинский паспорт, потому что у него есть гражданство Израиля.Защитником мэров выступает руководитель Киева Виталий Кличко, возглавляющий Ассоциацию городов. Его отношения с Зеленским всегда были напряженными. Кличко позиционирует себя как поборника свободы и демократии, сторонника местного самоуправления.По данным социологического центра Разумкова, рейтинг доверия Кличко — 58 процентов. Возможно, он перезагрузит партию "УДАР" и подключит к ней брата-боксера Владимира. Если они объединятся с экс-президентом Петром Порошенко и его "Европейской солидарностью" (как уже было в прошлом), у президента возникнут серьезные проблемы.Война за демократиюЗеленский стремится сконцентрировать в своих руках как можно больше власти и подавить региональную оппозицию. Показательно, что на местных выборах в 2020-м партия "Слуга народа" проиграла во всех ключевых городах местным тяжеловесам и их бизнес-кланам. Теперь пытается взять реванш неэлекторальными методами.Украинский политолог Константин Бондаренко в интервью местным медиа расценил действия Зеленского как узурпацию власти. По его словам, мэров, избранных прямым голосованием, заменяют на марионеток. "Это наша традиция. Мазепа известен не только тем, что вовремя перешел на сторону Карла XII, — он еще больше 20 лет активно боролся против местного самоуправления. Если бы он не предал Петра Первого, в современной украинской истории он бы оказался сомнительной личностью", — отметил эксперт.Следующий удар Зеленский, скорее всего, нанесет по Кличко. И он это прекрасно понимает. "На Украине осталось всего три сильных региональных лидера: Кличко, мэр Львова Андрей Садовой и глава Днепропетровска Борис Филатов. Никто из них не сможет отсидеться или договориться с Зеленским, потому что ему нужны не союзники, а безропотные исполнители", — подчеркнул Бондаренко.Эксперт Финансового университета Денис Денисов полагает, что украинские градоначальники обречены. "Если за мэров возьмутся всерьез, шансов ни у кого не будет. Никто из их западных партнеров не придет на помощь, а другой поддержки в условиях военного положения ждать неоткуда. В частности, Кличко не помогут его друзья в руководстве Германии, Филатову — олигарх Игорь Коломойский, а Садовому — 17-летний опыт управления городом. Запад заинтересован в том, чтобы Зеленский укреплял вертикаль власти и, таким образом, упрощал управление Украиной", — рассуждает Денисов.По его словам, представителям США и Евросоюза нет никакой разницы, кто займет кресло мэра того или иного города. Главное, чтобы эти люди были исполнительными и не работали на разрушение политической системы.

https://ria.ru/20230414/ukraina-1865110660.html

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872420295.html

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html

одесса

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днепропетровск

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жкх, одесса, украина, днепропетровск, виталий кличко, владимир зеленский, геннадий труханов, европейская солидарность, политика