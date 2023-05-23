Рейтинг@Mail.ru
Фальков назвал наиболее востребованную для поступления специальность - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/ucheba-1873747697.html
Фальков назвал наиболее востребованную для поступления специальность
Фальков назвал наиболее востребованную для поступления специальность - РИА Новости, 23.05.2023
Фальков назвал наиболее востребованную для поступления специальность
Наиболее востребованными для поступления в 2023 году будут IT-специальности, а также информационная безопасность, педагогические специальности и направления в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T22:01
2023-05-23T22:01
общество
россия
валерий фальков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762749135_0:229:2978:1904_1920x0_80_0_0_f546c9d0fe163eb55df612ebc53259a7.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Наиболее востребованными для поступления в 2023 году будут IT-специальности, а также информационная безопасность, педагогические специальности и направления в сфере здравоохранения, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. "Самым популярным, конечно, по вот нашим экспертным оценкам, является все, что связано с IT, с информационными технологиями, во всем многообразии. В том числе информационная сама безопасность, информационные системы, стабильно очень востребованы будущие профессии, связанные с работой в школе и в системе здравоохранения", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20230505/vakansii-1869810864.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762749135_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6efdb68c4cd1e63281abb60104dccce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валерий фальков
Общество, Россия, Валерий Фальков
Фальков назвал наиболее востребованную для поступления специальность

Фальков: наиболее востребованными для поступления в 2023 году будут IT-специальности

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Наиболее востребованными для поступления в 2023 году будут IT-специальности, а также информационная безопасность, педагогические специальности и направления в сфере здравоохранения, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
"Самым популярным, конечно, по вот нашим экспертным оценкам, является все, что связано с IT, с информационными технологиями, во всем многообразии. В том числе информационная сама безопасность, информационные системы, стабильно очень востребованы будущие профессии, связанные с работой в школе и в системе здравоохранения", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Число вакансий в сфере IT на "Авито Работе" выросло на 51 процент
5 мая, 04:05
 
ОбществоРоссияВалерий Фальков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала