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Фальков назвал наиболее востребованную для поступления специальность

Фальков назвал наиболее востребованную для поступления специальность - РИА Новости, 23.05.2023

Фальков назвал наиболее востребованную для поступления специальность

Наиболее востребованными для поступления в 2023 году будут IT-специальности, а также информационная безопасность, педагогические специальности и направления в... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T22:01

2023-05-23T22:01

2023-05-23T22:01

общество

россия

валерий фальков

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Наиболее востребованными для поступления в 2023 году будут IT-специальности, а также информационная безопасность, педагогические специальности и направления в сфере здравоохранения, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. "Самым популярным, конечно, по вот нашим экспертным оценкам, является все, что связано с IT, с информационными технологиями, во всем многообразии. В том числе информационная сама безопасность, информационные системы, стабильно очень востребованы будущие профессии, связанные с работой в школе и в системе здравоохранения", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20230505/vakansii-1869810864.html

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общество, россия, валерий фальков