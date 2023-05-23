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Фальков назвал наиболее востребованную для поступления специальность
Фальков назвал наиболее востребованную для поступления специальность - РИА Новости, 23.05.2023
Фальков назвал наиболее востребованную для поступления специальность
Наиболее востребованными для поступления в 2023 году будут IT-специальности, а также информационная безопасность, педагогические специальности и направления в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T22:01
2023-05-23T22:01
2023-05-23T22:01
общество
россия
валерий фальков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Наиболее востребованными для поступления в 2023 году будут IT-специальности, а также информационная безопасность, педагогические специальности и направления в сфере здравоохранения, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. "Самым популярным, конечно, по вот нашим экспертным оценкам, является все, что связано с IT, с информационными технологиями, во всем многообразии. В том числе информационная сама безопасность, информационные системы, стабильно очень востребованы будущие профессии, связанные с работой в школе и в системе здравоохранения", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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общество, россия, валерий фальков
Общество, Россия, Валерий Фальков
Фальков назвал наиболее востребованную для поступления специальность
Фальков: наиболее востребованными для поступления в 2023 году будут IT-специальности