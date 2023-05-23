https://ria.ru/20230523/tyumenskaya-1873574293.html
Моор рассказал в Совфеде о строительстве жилья в Тюменской области
Моор рассказал в Совфеде о строительстве жилья в Тюменской области - РИА Новости, 23.05.2023
Моор рассказал в Совфеде о строительстве жилья в Тюменской области
Дни Тюменской области в Совете Федерации стартовали с обсуждения развития жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщил в своем... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:03
2023-05-23T12:03
2023-05-23T12:16
александр моор
совет федерации рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
никита стасишин
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 23 мая – РИА Новости. Дни Тюменской области в Совете Федерации стартовали с обсуждения развития жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор. Дни Тюменской области проходят в Совфеде с 22 по 24 мая. Представители делегации участвуют в заседаниях комитетов, в среду на 545-м заседании Совета Федерации будет заслушан доклад о социально-экономическом развитии региона. "Вместе с коллегами приняли в Москве участие в заседании Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Рассказали о тюменском опыте и результатах в жилищном строительстве и модернизации коммунальной инфраструктуры", – сообщил Моор. В 2022 году в регионе введено 2,245 млн "квадратов" жилья (и это абсолютный рекорд региона), жилищные условия улучшили 70 тысяч семей. На сегодня 114 компаний строят 332 многоквартирника более чем на 3,6 миллиона "квадратов". Обманутых дольщиков нет. Большое внимание уделяет регион модернизации коммунальной инфраструктуры. В планах – замена 134 км коммунальных сетей, реконструкция двух котельных и водопроводной насосной станции. Это улучшит качество услуг в пяти муниципалитетах и снизит аварийность на объектах на 13 процентов. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин отметил, что доступность жилья в Тюменской области выше, чем в других регионах страны, при этом команда региона во главе с губернатором в числе первых участвует во всех программах Минстроя. "Первые инфраструктурные облигации использовались в Тюменской области. Новые подходы к формированию качественной городской среды – в Тюменской области. План национального проекта "Жилье и городская среда" в этом регионе перевыполнен более чем в полтора раза", – цитирует слова Стасишина пресс-служба губернатора. Рассказывая о работе в Совфеде, Моор пояснил, что делегация планирует заручиться поддержкой сенаторов в реализации планов по строительству соцобъектов, восстановлению объектов культурного наследия и реализации социально значимых федеральных и региональных программ.
https://ria.ru/20230519/lgoty-1873025266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, совет федерации рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), никита стасишин
Александр Моор, Совет Федерации РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Никита Стасишин, Тюменская область
Моор рассказал в Совфеде о строительстве жилья в Тюменской области
Тюменский губернатор Моор рассказал в Совфеде о строительстве жилья в регионе
ТЮМЕНЬ, 23 мая – РИА Новости.
Дни Тюменской области в Совете Федерации стартовали с обсуждения развития жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале
глава региона Александр Моор.
Дни Тюменской области проходят в Совфеде с 22 по 24 мая. Представители делегации участвуют в заседаниях комитетов, в среду на 545-м заседании Совета Федерации будет заслушан доклад о социально-экономическом развитии региона.
«
"Вместе с коллегами приняли в Москве участие в заседании Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Рассказали о тюменском опыте и результатах в жилищном строительстве и модернизации коммунальной инфраструктуры", – сообщил Моор.
В 2022 году в регионе введено 2,245 млн "квадратов" жилья (и это абсолютный рекорд региона), жилищные условия улучшили 70 тысяч семей. На сегодня 114 компаний строят 332 многоквартирника более чем на 3,6 миллиона "квадратов". Обманутых дольщиков нет.
Большое внимание уделяет регион модернизации коммунальной инфраструктуры. В планах – замена 134 км коммунальных сетей, реконструкция двух котельных и водопроводной насосной станции. Это улучшит качество услуг в пяти муниципалитетах и снизит аварийность на объектах на 13 процентов.
Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин отметил, что доступность жилья в Тюменской области выше, чем в других регионах страны, при этом команда региона во главе с губернатором в числе первых участвует во всех программах Минстроя. "Первые инфраструктурные облигации использовались в Тюменской области. Новые подходы к формированию качественной городской среды – в Тюменской области. План национального проекта "Жилье и городская среда" в этом регионе перевыполнен более чем в полтора раза", – цитирует слова Стасишина пресс-служба губернатора.
Рассказывая о работе в Совфеде, Моор пояснил, что делегация планирует заручиться поддержкой сенаторов в реализации планов по строительству соцобъектов, восстановлению объектов культурного наследия и реализации социально значимых федеральных и региональных программ.
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