https://ria.ru/20230523/turist-1873706250.html

Турист из Австралии погиб в горах около Алма-Аты

Турист из Австралии погиб в горах около Алма-Аты - РИА Новости, 23.05.2023

Турист из Австралии погиб в горах около Алма-Аты

Гражданин Австралии 1995 года рождения найден мертвым в ущелье Аю-Сай неподалеку от Алма-Аты, сообщила пресс-служба МВД Казахстана. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:53

2023-05-23T17:53

2023-05-23T17:53

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АЛМА-АТА, 23 мая - РИА Новости. Гражданин Австралии 1995 года рождения найден мертвым в ущелье Аю-Сай неподалеку от Алма-Аты, сообщила пресс-служба МВД Казахстана. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в ущелье Аю-Сай, неподалеку от Большого Алматинского озера, обнаружен труп Herd Jake Michael, 1995 г.р., без признаков насильственной смерти. Личные вещи находились при себе. С целью установления причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении ведомства. Ранее полиция возбудила розыскное дело после поступления информации о том, что иностранный турист отправился в поход 21 мая, но не вернулся. В поисках были задействованы сотрудники полиции, кинологи, спасатели, волонтеры, вертолеты и дроны.

https://ria.ru/20230523/elbrus-1873626468.html

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