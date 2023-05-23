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Турист из Австралии погиб в горах около Алма-Аты - РИА Новости, 23.05.2023
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Туризм
 
17:53 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/turist-1873706250.html
Турист из Австралии погиб в горах около Алма-Аты
Турист из Австралии погиб в горах около Алма-Аты - РИА Новости, 23.05.2023
Турист из Австралии погиб в горах около Алма-Аты
Гражданин Австралии 1995 года рождения найден мертвым в ущелье Аю-Сай неподалеку от Алма-Аты, сообщила пресс-служба МВД Казахстана. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:53
2023-05-23T17:53
туризм
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алма-ата
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АЛМА-АТА, 23 мая - РИА Новости. Гражданин Австралии 1995 года рождения найден мертвым в ущелье Аю-Сай неподалеку от Алма-Аты, сообщила пресс-служба МВД Казахстана. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в ущелье Аю-Сай, неподалеку от Большого Алматинского озера, обнаружен труп Herd Jake Michael, 1995 г.р., без признаков насильственной смерти. Личные вещи находились при себе. С целью установления причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении ведомства. Ранее полиция возбудила розыскное дело после поступления информации о том, что иностранный турист отправился в поход 21 мая, но не вернулся. В поисках были задействованы сотрудники полиции, кинологи, спасатели, волонтеры, вертолеты и дроны.
https://ria.ru/20230523/elbrus-1873626468.html
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новости - туризм, в мире, австралия, алма-ата, мвд казахстана
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Австралия, Алма-Ата, МВД Казахстана
Турист из Австралии погиб в горах около Алма-Аты

Тело туриста из Австралии нашли в горах около Алма-Аты

© Pixabay / the_iop Горы Казахстана
Горы Казахстана - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Pixabay / the_iop
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АЛМА-АТА, 23 мая - РИА Новости. Гражданин Австралии 1995 года рождения найден мертвым в ущелье Аю-Сай неподалеку от Алма-Аты, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в ущелье Аю-Сай, неподалеку от Большого Алматинского озера, обнаружен труп Herd Jake Michael, 1995 г.р., без признаков насильственной смерти. Личные вещи находились при себе. С целью установления причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее полиция возбудила розыскное дело после поступления информации о том, что иностранный турист отправился в поход 21 мая, но не вернулся. В поисках были задействованы сотрудники полиции, кинологи, спасатели, волонтеры, вертолеты и дроны.
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