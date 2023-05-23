https://ria.ru/20230523/turist-1873706250.html
Турист из Австралии погиб в горах около Алма-Аты
Турист из Австралии погиб в горах около Алма-Аты - РИА Новости, 23.05.2023
Турист из Австралии погиб в горах около Алма-Аты
Гражданин Австралии 1995 года рождения найден мертвым в ущелье Аю-Сай неподалеку от Алма-Аты, сообщила пресс-служба МВД Казахстана. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:53
2023-05-23T17:53
2023-05-23T17:53
туризм
новости - туризм
в мире
австралия
алма-ата
мвд казахстана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784350705_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14c9befe1a0d767ae91fbf9daa887306.jpg
АЛМА-АТА, 23 мая - РИА Новости. Гражданин Австралии 1995 года рождения найден мертвым в ущелье Аю-Сай неподалеку от Алма-Аты, сообщила пресс-служба МВД Казахстана. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в ущелье Аю-Сай, неподалеку от Большого Алматинского озера, обнаружен труп Herd Jake Michael, 1995 г.р., без признаков насильственной смерти. Личные вещи находились при себе. С целью установления причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении ведомства. Ранее полиция возбудила розыскное дело после поступления информации о том, что иностранный турист отправился в поход 21 мая, но не вернулся. В поисках были задействованы сотрудники полиции, кинологи, спасатели, волонтеры, вертолеты и дроны.
https://ria.ru/20230523/elbrus-1873626468.html
австралия
алма-ата
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784350705_112:0:1808:1272_1920x0_80_0_0_e184d0eaff8edafa2e38571d8010f311.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, в мире, австралия, алма-ата, мвд казахстана
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Австралия, Алма-Ата, МВД Казахстана
Турист из Австралии погиб в горах около Алма-Аты
Тело туриста из Австралии нашли в горах около Алма-Аты
АЛМА-АТА, 23 мая - РИА Новости. Гражданин Австралии 1995 года рождения найден мертвым в ущелье Аю-Сай неподалеку от Алма-Аты, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в ущелье Аю-Сай, неподалеку от Большого Алматинского озера, обнаружен труп Herd Jake Michael, 1995 г.р., без признаков насильственной смерти. Личные вещи находились при себе. С целью установления причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее полиция возбудила розыскное дело после поступления информации о том, что иностранный турист отправился в поход 21 мая, но не вернулся. В поисках были задействованы сотрудники полиции, кинологи, спасатели, волонтеры, вертолеты и дроны.
Шесть альпинистов из Белоруссии пропали на западном склоне Эльбруса