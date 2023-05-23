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В Красноярске вынесли приговор семикласснику, собиравшему плату за туалет - РИА Новости, 23.05.2023
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15:52 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/tualet-1873655264.html
В Красноярске вынесли приговор семикласснику, собиравшему плату за туалет
В Красноярске вынесли приговор семикласснику, собиравшему плату за туалет - РИА Новости, 23.05.2023
В Красноярске вынесли приговор семикласснику, собиравшему плату за туалет
Суд приговорил ученика седьмого класса одной из школ Красноярска, обложившего учеников данью за посещение туалета, к году лишения свободы условно, сообщает... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:52
2023-05-23T15:52
происшествия
красноярск
россия
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КРАСНОЯРСК, 23 мая - РИА Новости. Суд приговорил ученика седьмого класса одной из школ Красноярска, обложившего учеников данью за посещение туалета, к году лишения свободы условно, сообщает прокуратура региона. По ее данным, за посещение туалета семиклассник сперва брал 20 рублей. "С большим спросом росла и цена на услугу, а с ней появились и первые должники. К злостным неплательщикам подросток применял весь арсенал коллекторских средств: от уговоров, угроз до физической силы. Вскрылось все разом: в полицию пожаловались родители одноклассника, который пришёл домой с ссадинами от побоев и рассказал, что задолжал "туалетному королю" 2 тысячи рублей", - говорится в сообщении. Выяснилось, что среди учеников были еще пострадавшие от действий предприимчивого ученика. "Приговор за вымогательство всегда суров. С учетом возраста и иных смягчающих обстоятельств обошлось условным сроком: 1 год лишения свободы с испытательным сроком 2 года", - сообщает надзорное ведомство. Отмечается, что педагоги школы, осведомлённые о платном туалете, но не предпринявшие должных мер, по представлению правоохранителей понесли дисциплинарную ответственность.
https://ria.ru/20230523/srok-1873630430.html
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происшествия, красноярск, россия
Происшествия, Красноярск, Россия
В Красноярске вынесли приговор семикласснику, собиравшему плату за туалет

В Красноярске семикласснику, собиравшему плату за туалет, дали год лишения свободы условно

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТуалет
Туалет - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Туалет. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 23 мая - РИА Новости. Суд приговорил ученика седьмого класса одной из школ Красноярска, обложившего учеников данью за посещение туалета, к году лишения свободы условно, сообщает прокуратура региона.
По ее данным, за посещение туалета семиклассник сперва брал 20 рублей.
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"С большим спросом росла и цена на услугу, а с ней появились и первые должники. К злостным неплательщикам подросток применял весь арсенал коллекторских средств: от уговоров, угроз до физической силы. Вскрылось все разом: в полицию пожаловались родители одноклассника, который пришёл домой с ссадинами от побоев и рассказал, что задолжал "туалетному королю" 2 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что среди учеников были еще пострадавшие от действий предприимчивого ученика.
«
"Приговор за вымогательство всегда суров. С учетом возраста и иных смягчающих обстоятельств обошлось условным сроком: 1 год лишения свободы с испытательным сроком 2 года", - сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что педагоги школы, осведомлённые о платном туалете, но не предпринявшие должных мер, по представлению правоохранителей понесли дисциплинарную ответственность.
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