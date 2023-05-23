https://ria.ru/20230523/tualet-1873655264.html

В Красноярске вынесли приговор семикласснику, собиравшему плату за туалет

В Красноярске вынесли приговор семикласснику, собиравшему плату за туалет - РИА Новости, 23.05.2023

В Красноярске вынесли приговор семикласснику, собиравшему плату за туалет

Суд приговорил ученика седьмого класса одной из школ Красноярска, обложившего учеников данью за посещение туалета, к году лишения свободы условно, сообщает... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:52

2023-05-23T15:52

2023-05-23T15:52

происшествия

красноярск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153307/72/1533077281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f056086c36e8b9a84c53a026910ca10d.jpg

КРАСНОЯРСК, 23 мая - РИА Новости. Суд приговорил ученика седьмого класса одной из школ Красноярска, обложившего учеников данью за посещение туалета, к году лишения свободы условно, сообщает прокуратура региона. По ее данным, за посещение туалета семиклассник сперва брал 20 рублей. "С большим спросом росла и цена на услугу, а с ней появились и первые должники. К злостным неплательщикам подросток применял весь арсенал коллекторских средств: от уговоров, угроз до физической силы. Вскрылось все разом: в полицию пожаловались родители одноклассника, который пришёл домой с ссадинами от побоев и рассказал, что задолжал "туалетному королю" 2 тысячи рублей", - говорится в сообщении. Выяснилось, что среди учеников были еще пострадавшие от действий предприимчивого ученика. "Приговор за вымогательство всегда суров. С учетом возраста и иных смягчающих обстоятельств обошлось условным сроком: 1 год лишения свободы с испытательным сроком 2 года", - сообщает надзорное ведомство. Отмечается, что педагоги школы, осведомлённые о платном туалете, но не предпринявшие должных мер, по представлению правоохранителей понесли дисциплинарную ответственность.

https://ria.ru/20230523/srok-1873630430.html

https://ria.ru/20230523/skoraya-1873610548.html

красноярск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск, россия