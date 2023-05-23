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Ципрас отказался от мандата на формирование правительства Греции - РИА Новости, 23.05.2023
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11:44 23.05.2023 (обновлено: 12:07 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/tsipras-1873569790.html
Ципрас отказался от мандата на формирование правительства Греции
Ципрас отказался от мандата на формирование правительства Греции - РИА Новости, 23.05.2023
Ципрас отказался от мандата на формирование правительства Греции
Лидер оппозиционной партии СИРИЗА - Прогрессивный альянс Алексис Ципрас отказался от мандата на формирование правительства Греции, об этом он заявил на встрече... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:44
2023-05-23T12:07
в мире
греция
алексис ципрас
кириакос мицотакис
сириза
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АФИНЫ, 23 мая - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии СИРИЗА - Прогрессивный альянс Алексис Ципрас отказался от мандата на формирование правительства Греции, об этом он заявил на встрече с президентом Греции Катериной Сакеллоропулу. Кадры встречи показало греческое общественное телевидение ERT. Накануне премьер-министр Кириакос Мицотакис вернул президенту мандат на формирование правительства, который получил как лидер партии, набравшей большее количество голосов на парламентских выборах 21 мая, сообщила администрация президента. Во вторник президент приняла лидера СИРИЗА Ципраса, чтобы в соответствии с положениями конституции вручить ему как лидеру второй партии мандат на изучение возможности формирования кабинета."В соответствии со своей институциональной обязанностью я пришел сказать, что я не приму мандат на изучение возможности формирования правительства, потому что нет возможности для существования правительства", - сказал Ципрас.Сакелларопулу, со своей стороны, отметила, что конституция четко предусматривает, что должно последовать, и выразила надежду, что "на следующих выборах будет сформировано правительство".Теперь президент должна предложить мандат на формирование правительства лидеру третьей партии - главе ПАСОК Никосу Андрулакису.Ожидается, что он также откажется от мандата, сообщает телевидение.В этом случае Сакелларопулу пригласит в Президентский дворец лидеров всех парламентских партий, прошедших в парламент, для обсуждения формирования правительства, пользующегося доверием парламента. Если и эти усилия окажутся безрезультатными, то Сакелларопулу сформирует временное правительство, пользующееся поддержкой всех партий, для проведения новых выборов.Предполагается, что новые выборы пройдут 25 июня.
https://ria.ru/20230521/gretsiya-1873296317.html
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в мире, греция, алексис ципрас, кириакос мицотакис, сириза
В мире, Греция, Алексис Ципрас, Кириакос Мицотакис, СИРИЗА
Ципрас отказался от мандата на формирование правительства Греции

Лидер оппозиции Греции Ципрас отказался от мандата на формирование правительства

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Греции Алексис Ципрас
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
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АФИНЫ, 23 мая - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии СИРИЗА - Прогрессивный альянс Алексис Ципрас отказался от мандата на формирование правительства Греции, об этом он заявил на встрече с президентом Греции Катериной Сакеллоропулу. Кадры встречи показало греческое общественное телевидение ERT.
Накануне премьер-министр Кириакос Мицотакис вернул президенту мандат на формирование правительства, который получил как лидер партии, набравшей большее количество голосов на парламентских выборах 21 мая, сообщила администрация президента. Во вторник президент приняла лидера СИРИЗА Ципраса, чтобы в соответствии с положениями конституции вручить ему как лидеру второй партии мандат на изучение возможности формирования кабинета.
Подготовительные работы в агитационном офисе партии Новая Демократия - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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"В соответствии со своей институциональной обязанностью я пришел сказать, что я не приму мандат на изучение возможности формирования правительства, потому что нет возможности для существования правительства", - сказал Ципрас.
Сакелларопулу, со своей стороны, отметила, что конституция четко предусматривает, что должно последовать, и выразила надежду, что "на следующих выборах будет сформировано правительство".
Теперь президент должна предложить мандат на формирование правительства лидеру третьей партии - главе ПАСОК Никосу Андрулакису.
Ожидается, что он также откажется от мандата, сообщает телевидение.
В этом случае Сакелларопулу пригласит в Президентский дворец лидеров всех парламентских партий, прошедших в парламент, для обсуждения формирования правительства, пользующегося доверием парламента. Если и эти усилия окажутся безрезультатными, то Сакелларопулу сформирует временное правительство, пользующееся поддержкой всех партий, для проведения новых выборов.
Предполагается, что новые выборы пройдут 25 июня.
Избиратель во время голосования на досрочных выборах депутатов парламента Греции на одном из избирательных участков в Афинах - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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В миреГрецияАлексис ЦипрасКириакос МицотакисСИРИЗА
 
 
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