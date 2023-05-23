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Американский подполковник раскрыл три основные цели США на Украине
Американский подполковник раскрыл три основные цели США на Украине - РИА Новости, 23.05.2023
Американский подполковник раскрыл три основные цели США на Украине
Вашингтону необходимо сконцентрироваться на том, чтобы его действия на Украине служили американским интересам, написал в статье для Responsible Statecraft... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T01:10
2023-05-23T01:10
2023-05-23T01:10
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вашингтону необходимо сконцентрироваться на том, чтобы его действия на Украине служили американским интересам, написал в статье для Responsible Statecraft подполковник армии США Дэниел Дэвис.Офицер напомнил, что "бессмысленные поставки оружия" не отвечают национальным интересам США. В частности, он признал, что американские истребители F-16 не смогут кардинально поменять ситуацию на Украине. Подполковник призвал Вашингтон поспособствовать прекращению боевых действий в этой стране.Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США считают поставки F-16 Киеву своим приоритетом.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://radiosputnik.ria.ru/20230522/f-16-1873473937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, нато, f-16
В мире, Украина, США, НАТО, F-16
Американский подполковник раскрыл три основные цели США на Украине
Подполковник ВС США Дэвис призвал реализовать истинные американские интересы на Украине