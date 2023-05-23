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Американский подполковник раскрыл три основные цели США на Украине - РИА Новости, 23.05.2023
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01:10 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/tseli-1873522824.html
Американский подполковник раскрыл три основные цели США на Украине
Американский подполковник раскрыл три основные цели США на Украине - РИА Новости, 23.05.2023
Американский подполковник раскрыл три основные цели США на Украине
Вашингтону необходимо сконцентрироваться на том, чтобы его действия на Украине служили американским интересам, написал в статье для Responsible Statecraft... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T01:10
2023-05-23T01:10
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вашингтону необходимо сконцентрироваться на том, чтобы его действия на Украине служили американским интересам, написал в статье для Responsible Statecraft подполковник армии США Дэниел Дэвис.Офицер напомнил, что "бессмысленные поставки оружия" не отвечают национальным интересам США. В частности, он признал, что американские истребители F-16 не смогут кардинально поменять ситуацию на Украине. Подполковник призвал Вашингтон поспособствовать прекращению боевых действий в этой стране.Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США считают поставки F-16 Киеву своим приоритетом.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20230522/f-16-1873473937.html
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в мире, украина, сша, нато, f-16
В мире, Украина, США, НАТО, F-16
Американский подполковник раскрыл три основные цели США на Украине

Подполковник ВС США Дэвис призвал реализовать истинные американские интересы на Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вашингтону необходимо сконцентрироваться на том, чтобы его действия на Украине служили американским интересам, написал в статье для Responsible Statecraft подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«
"У США есть три основные цели: предотвратить любую эскалацию конфликта за пределами Украины, переложить бремя поддержки Киева на европейских партнеров, а также исключить возможность каких-либо мирных соглашений, которые обяжут Штаты или НАТО предоставить Украине гарантии безопасности", — заявил Дэвис.
Офицер напомнил, что "бессмысленные поставки оружия" не отвечают национальным интересам США. В частности, он признал, что американские истребители F-16 не смогут кардинально поменять ситуацию на Украине. Подполковник призвал Вашингтон поспособствовать прекращению боевых действий в этой стране.
Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США считают поставки F-16 Киеву своим приоритетом.
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Вчера, 18:01
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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