https://ria.ru/20230523/tseli-1873522824.html

Американский подполковник раскрыл три основные цели США на Украине

Американский подполковник раскрыл три основные цели США на Украине - РИА Новости, 23.05.2023

Американский подполковник раскрыл три основные цели США на Украине

Вашингтону необходимо сконцентрироваться на том, чтобы его действия на Украине служили американским интересам, написал в статье для Responsible Statecraft... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T01:10

2023-05-23T01:10

2023-05-23T01:10

в мире

украина

сша

нато

f-16

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вашингтону необходимо сконцентрироваться на том, чтобы его действия на Украине служили американским интересам, написал в статье для Responsible Statecraft подполковник армии США Дэниел Дэвис.Офицер напомнил, что "бессмысленные поставки оружия" не отвечают национальным интересам США. В частности, он признал, что американские истребители F-16 не смогут кардинально поменять ситуацию на Украине. Подполковник призвал Вашингтон поспособствовать прекращению боевых действий в этой стране.Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США считают поставки F-16 Киеву своим приоритетом.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20230522/f-16-1873473937.html

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украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, нато, f-16