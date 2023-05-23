https://ria.ru/20230523/trevoga-1873604601.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.05.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:35
2023-05-23T13:35
2023-05-23T13:35
украина
винницкая область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ведомства, тревога была объявлена в этих регионах около 13.20 (совпадает с мск). Ночью воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Винницкой областях, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230523/trevoga-1873524398.html
украина
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, винницкая область, вооруженные силы рф, днепропетровская область, в мире
Украина, Винницкая область, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, В мире
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу