https://ria.ru/20230523/trevoga-1873524398.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.05.2023
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Сумской и Винницкой областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T02:08
2023-05-23T02:08
2023-05-23T02:15
специальная военная операция на украине
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николаевская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Сумской и Винницкой областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Первым — в 00.49 — этот сигнал прозвучал в Николаевской области. Затем с 01.13 по 1.57 тревогу объявили в Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Сумской и Винницкой областях. Также согласно данным карты, она прозвучала на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230522/spetsoperatsiya-1873426516.html
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украина, винницкая область, николаевская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Винницкая область, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу