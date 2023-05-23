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Травников возглавил управление президента по противодействию коррупции - РИА Новости, 23.05.2023
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10:11 23.05.2023 (обновлено: 10:12 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/travnikov-1873548444.html
Травников возглавил управление президента по противодействию коррупции
Травников возглавил управление президента по противодействию коррупции - РИА Новости, 23.05.2023
Травников возглавил управление президента по противодействию коррупции
Владимир Путин назначил начальником управления президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции Максима Травникова, указ опубликован на... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:11
2023-05-23T10:12
россия
максим травников
владимир путин
политика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Владимир Путин назначил начальником управления президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции Максима Травникова, указ опубликован на официальном портале правовой информации. "Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа. Одновременно глава государства освободил от должности начальника управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова. Кроме того, согласно еще одному указу, опубликованному на портале, управление по вопросам госслужбы и кадров и управление по вопросам противодействия коррупции преобразованы в единую структуру - управление президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. Прежняя должность Травникова - начальник управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров.
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россия, максим травников, владимир путин, политика
Россия, Максим Травников, Владимир Путин, Политика
Травников возглавил управление президента по противодействию коррупции

Путин назначил Травникова главой управления президента по противодействию коррупции

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНачальник Управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров Максим Травников
Начальник Управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров Максим Травников - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Начальник Управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров Максим Травников. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Владимир Путин назначил начальником управления президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции Максима Травникова, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа. Одновременно глава государства освободил от должности начальника управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова.
Кроме того, согласно еще одному указу, опубликованному на портале, управление по вопросам госслужбы и кадров и управление по вопросам противодействия коррупции преобразованы в единую структуру - управление президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции.
Прежняя должность Травникова - начальник управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров.
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РоссияМаксим ТравниковВладимир ПутинПолитика
 
 
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