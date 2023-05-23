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Минобороны показало поврежденную технику с места уничтожения ДРГ
Минобороны показало поврежденную технику с места уничтожения ДРГ - РИА Новости, 23.05.2023
Минобороны показало поврежденную технику с места уничтожения ДРГ
Минобороны опубликовало видео с поврежденной техникой на месте уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:11
2023-05-23T20:11
2023-05-23T20:42
россия
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вячеслав гладков
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео с поврежденной техникой на месте уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области.На кадрах видны несколько сгоревших бронемашин, а также американские грузовые фургоны Humvee, частично провалившиеся в воронки от разорвавшихся боеприпасов.Кроме того, военное ведомство показало, что осталось от легковых пикапов противника. Запечатлены и разбросанные на земле остатки обмундирования — части бронежилетов, одежды и средств связи.Накануне вечером в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции после того, как на территорию Грайворонского городского округа вторглись украинские диверсанты. В течение дня ВСУ обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали 13 человек, один мирный житель погиб.Во вторник Минобороны сообщило, что благодаря совместным действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего уничтожено более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. Сегодня в Белгородской области отменили режим КТО.Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
https://ria.ru/20230523/sputnik-1873625751.html
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Кадры с места уничтожения техники проникнувшей в Белгородскую область украинской ДРГ
Минобороны РФ опубликовало видео с поврежденной техникой с места уничтожения проникнувшей в Белгородскую область украинской ДРГ
2023-05-23T20:11
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россия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав гладков
Россия, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вячеслав Гладков
Минобороны показало поврежденную технику с места уничтожения ДРГ
Минобороны опубликовало видео ликвидации украинских диверсантов в Белгородской области