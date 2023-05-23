https://ria.ru/20230523/tekhnika-1873733293.html

Минобороны показало поврежденную технику с места уничтожения ДРГ

Минобороны показало поврежденную технику с места уничтожения ДРГ - РИА Новости, 23.05.2023

Минобороны показало поврежденную технику с места уничтожения ДРГ

Минобороны опубликовало видео с поврежденной техникой на месте уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T20:11

2023-05-23T20:11

2023-05-23T20:42

россия

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

следственный комитет россии (ск рф)

вячеслав гладков

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео с поврежденной техникой на месте уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области.На кадрах видны несколько сгоревших бронемашин, а также американские грузовые фургоны Humvee, частично провалившиеся в воронки от разорвавшихся боеприпасов.Кроме того, военное ведомство показало, что осталось от легковых пикапов противника. Запечатлены и разбросанные на земле остатки обмундирования — части бронежилетов, одежды и средств связи.Накануне вечером в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции после того, как на территорию Грайворонского городского округа вторглись украинские диверсанты. В течение дня ВСУ обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали 13 человек, один мирный житель погиб.Во вторник Минобороны сообщило, что благодаря совместным действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего уничтожено более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. Сегодня в Белгородской области отменили режим КТО.Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.

https://ria.ru/20230523/sputnik-1873625751.html

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

россия

белгородская область

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Кадры с места уничтожения техники проникнувшей в Белгородскую область украинской ДРГ Минобороны РФ опубликовало видео с поврежденной техникой с места уничтожения проникнувшей в Белгородскую область украинской ДРГ 2023-05-23T20:11 true PT0M48S

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россия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав гладков