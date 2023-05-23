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Минпросвещения отберет лучшие практики театрального творчества детей - РИА Новости, 23.05.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:35 23.05.2023 (обновлено: 11:36 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/teatr-1873567925.html
Минпросвещения отберет лучшие практики театрального творчества детей
Минпросвещения отберет лучшие практики театрального творчества детей - РИА Новости, 23.05.2023
Минпросвещения отберет лучшие практики театрального творчества детей
Перспективы развития школьных театров обсуждают в Ярославле, сообщает Минпросвещения. Участниками Всероссийского форума руководителей школьных театров стали 320 РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:35
2023-05-23T11:36
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
театральный институт имени бориса щукина
сн_образование
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Перспективы развития школьных театров обсуждают в Ярославле, сообщает Минпросвещения. Участниками Всероссийского форума руководителей школьных театров стали 320 человек, из них 36 педагогов являются советниками директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.&quot;С 2021 года Минпросвещения России совместно с Министерством культуры и Театральным институтом имени Бориса Щукина ведет работу по созданию и развитию школьных театров, к концу 2024 года они появятся в каждой школе. Организованы подготовка и повышение квалификации руководителей школьных театров. В Год педагога и наставника на конкурсах профессионального мастерства, таких как &quot;Сердце отдаю детям&quot;, &quot;Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-гуманитарной направленностей&quot;, мы отберем для тиражирования лучшие образовательные практики по развитию театрального творчества детей различных возрастных категорий&quot;, – отметил в своем обращении к участникам форума министр просвещения Российской Федерации Cергей Кравцов.Он напомнил также, что проект "Школьная классика" стартовал три года назад и реализовывался Российским движением школьников, а сегодня является одним из ведущих направлений работы Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" и в этом году в шести регионах России пройдут гастроли спектакля "Медный всадник", поставленного в рамках проекта. В августе 2023 года в ВДЦ "Орленок" будет проводиться профильная смена "Школьная классика", во время которой дети подготовят спектакль, посвященный педагогам и наставникам.&quot;Работа, которую мы с вами развернули сегодня, – это практическая реализация не просто рабочих программ воспитания в школах и образовательных программ, но и реализация Стратегии национальной безопасности и Указа Президента о сохранении духовно-нравственных ценностей&quot;, – подчеркнул Сергей Кравцов.Глава Минпросвещения России уточнил, что в настоящее время уже создан федеральный реестр, в который внесено более 31 тысячи школьных театров из всех регионов страны, включая новые регионы.Директор Росдетцентра Александр Кудряшов рассказал о приоритетном значении личности наставника в деле создания каждого школьного театра. Он отметил, что советники по воспитанию стали вдохновителями и художественными руководителями школьных театральных проектов на местах. Каждый год в общеобразовательных учреждениях увеличивается количество школьных театральных коллективов при активном участии советников директоров по воспитанию.&quot;Проект, связанный с организацией театров для детей и юношества в российских школах и учреждениях среднего профессионального образования, еще раз показывает, насколько важным сегодня является роль советника директора по воспитанию. Советники постоянно повышают свою квалификацию – программа обучения специалистов по воспитанию реализуется методистами Росдетцентра совместно с нашими партнерами. Театры уже есть в 76% школ, где работают наши советники. Специалисты по воспитанию становятся вдохновителями и художественными руководителями школьных театральных коллективов, раскрывая способности каждого ребенка, открывая возможности для гармоничного развития. Лучшие практики наших советников директоров и те предложения, которые будут озвучены в рамках форума, войдут в основу развития школьных театров по всей стране. Главная наша цель – создание школьных театров в каждой школе&quot;, – сказал Александр Кудряшов.Всероссийский форум руководителей школьных театров проходит 22–23 мая. Его организаторами выступают Росдетцентр, Всероссийский центр художественного творчества, Театральный институт имени Бориса Щукина и Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского.В рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве в сфере воспитания и дополнительного образования обучающихся образовательных организаций Российской Федерации между Росдетцентром и Всероссийским центром художественного творчества.Система школьных театров развивается в каждом субъекте России по поручению Президента Владимира Путина и является важным инструментом воспитания подрастающего поколения и социальным лифтом для талантливых людей.Проект по созданию детских театров в школах и учреждениях СПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Росдетцентра стартовал в феврале 2022 года.
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общество, сергей кравцов, социальный навигатор, театральный институт имени бориса щукина, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, Театральный институт имени Бориса Щукина, СН_Образование

Минпросвещения отберет лучшие практики театрального творчества детей

© Фото : детский театр и центр развития Домик Фанни БеллСцена из спектакля "Сказки Лиловой поляны" театра Домик Фанни Белл
Сцена из спектакля Сказки Лиловой поляны театра Домик Фанни Белл - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : детский театр и центр развития Домик Фанни Белл
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Перспективы развития школьных театров обсуждают в Ярославле, сообщает Минпросвещения. Участниками Всероссийского форума руководителей школьных театров стали 320 человек, из них 36 педагогов являются советниками директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
«

"С 2021 года Минпросвещения России совместно с Министерством культуры и Театральным институтом имени Бориса Щукина ведет работу по созданию и развитию школьных театров, к концу 2024 года они появятся в каждой школе. Организованы подготовка и повышение квалификации руководителей школьных театров. В Год педагога и наставника на конкурсах профессионального мастерства, таких как "Сердце отдаю детям", "Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-гуманитарной направленностей", мы отберем для тиражирования лучшие образовательные практики по развитию театрального творчества детей различных возрастных категорий", – отметил в своем обращении к участникам форума министр просвещения Российской Федерации Cергей Кравцов.

Он напомнил также, что проект "Школьная классика" стартовал три года назад и реализовывался Российским движением школьников, а сегодня является одним из ведущих направлений работы Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" и в этом году в шести регионах России пройдут гастроли спектакля "Медный всадник", поставленного в рамках проекта. В августе 2023 года в ВДЦ "Орленок" будет проводиться профильная смена "Школьная классика", во время которой дети подготовят спектакль, посвященный педагогам и наставникам.
«

"Работа, которую мы с вами развернули сегодня, – это практическая реализация не просто рабочих программ воспитания в школах и образовательных программ, но и реализация Стратегии национальной безопасности и Указа Президента о сохранении духовно-нравственных ценностей", – подчеркнул Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения России уточнил, что в настоящее время уже создан федеральный реестр, в который внесено более 31 тысячи школьных театров из всех регионов страны, включая новые регионы.
Директор Росдетцентра Александр Кудряшов рассказал о приоритетном значении личности наставника в деле создания каждого школьного театра. Он отметил, что советники по воспитанию стали вдохновителями и художественными руководителями школьных театральных проектов на местах. Каждый год в общеобразовательных учреждениях увеличивается количество школьных театральных коллективов при активном участии советников директоров по воспитанию.
«

"Проект, связанный с организацией театров для детей и юношества в российских школах и учреждениях среднего профессионального образования, еще раз показывает, насколько важным сегодня является роль советника директора по воспитанию. Советники постоянно повышают свою квалификацию – программа обучения специалистов по воспитанию реализуется методистами Росдетцентра совместно с нашими партнерами. Театры уже есть в 76% школ, где работают наши советники. Специалисты по воспитанию становятся вдохновителями и художественными руководителями школьных театральных коллективов, раскрывая способности каждого ребенка, открывая возможности для гармоничного развития. Лучшие практики наших советников директоров и те предложения, которые будут озвучены в рамках форума, войдут в основу развития школьных театров по всей стране. Главная наша цель – создание школьных театров в каждой школе", – сказал Александр Кудряшов.

Всероссийский форум руководителей школьных театров проходит 22–23 мая. Его организаторами выступают Росдетцентр, Всероссийский центр художественного творчества, Театральный институт имени Бориса Щукина и Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского.
В рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве в сфере воспитания и дополнительного образования обучающихся образовательных организаций Российской Федерации между Росдетцентром и Всероссийским центром художественного творчества.
Система школьных театров развивается в каждом субъекте России по поручению Президента Владимира Путина и является важным инструментом воспитания подрастающего поколения и социальным лифтом для талантливых людей.
Проект по созданию детских театров в школах и учреждениях СПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Росдетцентра стартовал в феврале 2022 года.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовСоциальный навигаторТеатральный институт имени Бориса ЩукинаСН_Образование
 
 
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