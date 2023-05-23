https://ria.ru/20230523/teatr-1873567925.html

Минпросвещения отберет лучшие практики театрального творчества детей

Минпросвещения отберет лучшие практики театрального творчества детей - РИА Новости, 23.05.2023

Минпросвещения отберет лучшие практики театрального творчества детей

Перспективы развития школьных театров обсуждают в Ярославле, сообщает Минпросвещения. Участниками Всероссийского форума руководителей школьных театров стали 320 РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T11:35

2023-05-23T11:35

2023-05-23T11:36

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

социальный навигатор

театральный институт имени бориса щукина

сн_образование

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Перспективы развития школьных театров обсуждают в Ярославле, сообщает Минпросвещения. Участниками Всероссийского форума руководителей школьных театров стали 320 человек, из них 36 педагогов являются советниками директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями."С 2021 года Минпросвещения России совместно с Министерством культуры и Театральным институтом имени Бориса Щукина ведет работу по созданию и развитию школьных театров, к концу 2024 года они появятся в каждой школе. Организованы подготовка и повышение квалификации руководителей школьных театров. В Год педагога и наставника на конкурсах профессионального мастерства, таких как "Сердце отдаю детям", "Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-гуманитарной направленностей", мы отберем для тиражирования лучшие образовательные практики по развитию театрального творчества детей различных возрастных категорий", – отметил в своем обращении к участникам форума министр просвещения Российской Федерации Cергей Кравцов.Он напомнил также, что проект "Школьная классика" стартовал три года назад и реализовывался Российским движением школьников, а сегодня является одним из ведущих направлений работы Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" и в этом году в шести регионах России пройдут гастроли спектакля "Медный всадник", поставленного в рамках проекта. В августе 2023 года в ВДЦ "Орленок" будет проводиться профильная смена "Школьная классика", во время которой дети подготовят спектакль, посвященный педагогам и наставникам."Работа, которую мы с вами развернули сегодня, – это практическая реализация не просто рабочих программ воспитания в школах и образовательных программ, но и реализация Стратегии национальной безопасности и Указа Президента о сохранении духовно-нравственных ценностей", – подчеркнул Сергей Кравцов.Глава Минпросвещения России уточнил, что в настоящее время уже создан федеральный реестр, в который внесено более 31 тысячи школьных театров из всех регионов страны, включая новые регионы.Директор Росдетцентра Александр Кудряшов рассказал о приоритетном значении личности наставника в деле создания каждого школьного театра. Он отметил, что советники по воспитанию стали вдохновителями и художественными руководителями школьных театральных проектов на местах. Каждый год в общеобразовательных учреждениях увеличивается количество школьных театральных коллективов при активном участии советников директоров по воспитанию."Проект, связанный с организацией театров для детей и юношества в российских школах и учреждениях среднего профессионального образования, еще раз показывает, насколько важным сегодня является роль советника директора по воспитанию. Советники постоянно повышают свою квалификацию – программа обучения специалистов по воспитанию реализуется методистами Росдетцентра совместно с нашими партнерами. Театры уже есть в 76% школ, где работают наши советники. Специалисты по воспитанию становятся вдохновителями и художественными руководителями школьных театральных коллективов, раскрывая способности каждого ребенка, открывая возможности для гармоничного развития. Лучшие практики наших советников директоров и те предложения, которые будут озвучены в рамках форума, войдут в основу развития школьных театров по всей стране. Главная наша цель – создание школьных театров в каждой школе", – сказал Александр Кудряшов.Всероссийский форум руководителей школьных театров проходит 22–23 мая. Его организаторами выступают Росдетцентр, Всероссийский центр художественного творчества, Театральный институт имени Бориса Щукина и Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского.В рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве в сфере воспитания и дополнительного образования обучающихся образовательных организаций Российской Федерации между Росдетцентром и Всероссийским центром художественного творчества.Система школьных театров развивается в каждом субъекте России по поручению Президента Владимира Путина и является важным инструментом воспитания подрастающего поколения и социальным лифтом для талантливых людей.Проект по созданию детских театров в школах и учреждениях СПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Росдетцентра стартовал в феврале 2022 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, социальный навигатор, театральный институт имени бориса щукина, сн_образование