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В ЛНР устранили аварию, из-за которой в республике не работал интернет - РИА Новости, 23.05.2023
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12:32 23.05.2023
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В ЛНР устранили аварию, из-за которой в республике не работал интернет
В ЛНР устранили аварию, из-за которой в республике не работал интернет - РИА Новости, 23.05.2023
В ЛНР устранили аварию, из-за которой в республике не работал интернет
Авария на оборудовании провайдера устранена, в ЛНР вновь работает Интернет, сообщило правительство Луганской Народной Республики в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:32
2023-05-23T12:32
технологии
луганская народная республика
луганск
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Авария на оборудовании провайдера устранена, в ЛНР вновь работает Интернет, сообщило правительство Луганской Народной Республики в Telegram-канале. "Авария на оборудовании провайдера устранена, в республику "вернулся" Интернет", - говорится в сообщении властей ЛНР. Ранее корреспондент РИА Новости информировал о перебоях в работе интернета в ряде городов республики, в том числе в Луганске. Также наблюдались сбои в работе банкоматов и сотовой связи. В ДНР проблем с доступом к сети не зафиксировано. Позже в Минкомсвязи ЛНР сообщили, что отключения интернета в городах республики вызваны аварией на оборудовании основного провайдера.
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технологии, луганская народная республика, луганск
Технологии, Луганская Народная Республика, Луганск
В ЛНР устранили аварию, из-за которой в республике не работал интернет

Правительство ЛНР заявило об устранении аварии, из-за которой в республике пропал интернет

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Авария на оборудовании провайдера устранена, в ЛНР вновь работает Интернет, сообщило правительство Луганской Народной Республики в Telegram-канале.
«
"Авария на оборудовании провайдера устранена, в республику "вернулся" Интернет", - говорится в сообщении властей ЛНР.
Ранее корреспондент РИА Новости информировал о перебоях в работе интернета в ряде городов республики, в том числе в Луганске. Также наблюдались сбои в работе банкоматов и сотовой связи. В ДНР проблем с доступом к сети не зафиксировано. Позже в Минкомсвязи ЛНР сообщили, что отключения интернета в городах республики вызваны аварией на оборудовании основного провайдера.
 
ТехнологииЛуганская Народная РеспубликаЛуганск
 
 
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