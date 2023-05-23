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В ЛНР устранили аварию, из-за которой в республике не работал интернет
В ЛНР устранили аварию, из-за которой в республике не работал интернет - РИА Новости, 23.05.2023
В ЛНР устранили аварию, из-за которой в республике не работал интернет
Авария на оборудовании провайдера устранена, в ЛНР вновь работает Интернет, сообщило правительство Луганской Народной Республики в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:32
2023-05-23T12:32
2023-05-23T12:32
технологии
луганская народная республика
луганск
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Авария на оборудовании провайдера устранена, в ЛНР вновь работает Интернет, сообщило правительство Луганской Народной Республики в Telegram-канале. "Авария на оборудовании провайдера устранена, в республику "вернулся" Интернет", - говорится в сообщении властей ЛНР. Ранее корреспондент РИА Новости информировал о перебоях в работе интернета в ряде городов республики, в том числе в Луганске. Также наблюдались сбои в работе банкоматов и сотовой связи. В ДНР проблем с доступом к сети не зафиксировано. Позже в Минкомсвязи ЛНР сообщили, что отключения интернета в городах республики вызваны аварией на оборудовании основного провайдера.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, луганская народная республика, луганск
Технологии, Луганская Народная Республика, Луганск
В ЛНР устранили аварию, из-за которой в республике не работал интернет
Правительство ЛНР заявило об устранении аварии, из-за которой в республике пропал интернет