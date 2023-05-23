https://ria.ru/20230523/svoboda-1873712110.html
Германия отвергла обвинения Турции в посягательстве на свободу слова
Германия отвергла обвинения Турции в посягательстве на свободу слова - РИА Новости, 23.05.2023
Германия отвергла обвинения Турции в посягательстве на свободу слова
МИД Германии сообщил во вторник, что вызвал посла Турции Ахмета Башара Шена и в ходе разговора решительно отверг обвинения Анкары в посягательстве на свободу... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:24
2023-05-23T18:24
2023-05-23T18:24
в мире
германия
турция
анкара (провинция)
фетхуллах гюлен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. МИД Германии сообщил во вторник, что вызвал посла Турции Ахмета Башара Шена и в ходе разговора решительно отверг обвинения Анкары в посягательстве на свободу слова в связи с недавними обысками у турецких журналистов. "Сегодня был вызван посол Турции, ему было сообщено, что федеральное правительство решительно отвергает обвинения, выдвинутые турецким правительством в отношении свободы слова и прессы, а также системы юстиции в Германии," - говорится в сообщении МИД Германии в Twitter. На прошлой неделе посол Германии в Анкаре был вызван в МИД Турции в связи с задержанием представителей турецкого издания Sabah и обысками в местах их проживания. Журналисты провели в полицейском участке несколько часов, после чего были отпущены. Журналисты Sabah подозреваются в раскрытии личных данных живущего в Германии оппозиционера Джевхери Гювена, связанного, по мнению Анкары, с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция обвиняет в организации неудачного госпереворота в 2016 году.
https://ria.ru/20230523/sholts-1873693921.html
https://ria.ru/20230523/mossad-1873664066.html
германия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, турция, анкара (провинция), фетхуллах гюлен
В мире, Германия, Турция, Анкара (провинция), Фетхуллах Гюлен
Германия отвергла обвинения Турции в посягательстве на свободу слова
МИД Германии вызвал посла Турции и отверг обвинения в посягательстве на свободу слова