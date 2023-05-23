https://ria.ru/20230523/svoboda-1873712110.html

Германия отвергла обвинения Турции в посягательстве на свободу слова

Германия отвергла обвинения Турции в посягательстве на свободу слова - РИА Новости, 23.05.2023

Германия отвергла обвинения Турции в посягательстве на свободу слова

МИД Германии сообщил во вторник, что вызвал посла Турции Ахмета Башара Шена и в ходе разговора решительно отверг обвинения Анкары в посягательстве на свободу... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T18:24

2023-05-23T18:24

2023-05-23T18:24

в мире

германия

турция

анкара (провинция)

фетхуллах гюлен

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. МИД Германии сообщил во вторник, что вызвал посла Турции Ахмета Башара Шена и в ходе разговора решительно отверг обвинения Анкары в посягательстве на свободу слова в связи с недавними обысками у турецких журналистов. "Сегодня был вызван посол Турции, ему было сообщено, что федеральное правительство решительно отвергает обвинения, выдвинутые турецким правительством в отношении свободы слова и прессы, а также системы юстиции в Германии," - говорится в сообщении МИД Германии в Twitter. На прошлой неделе посол Германии в Анкаре был вызван в МИД Турции в связи с задержанием представителей турецкого издания Sabah и обысками в местах их проживания. Журналисты провели в полицейском участке несколько часов, после чего были отпущены. Журналисты Sabah подозреваются в раскрытии личных данных живущего в Германии оппозиционера Джевхери Гювена, связанного, по мнению Анкары, с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция обвиняет в организации неудачного госпереворота в 2016 году.

https://ria.ru/20230523/sholts-1873693921.html

https://ria.ru/20230523/mossad-1873664066.html

германия

турция

анкара (провинция)

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в мире, германия, турция, анкара (провинция), фетхуллах гюлен