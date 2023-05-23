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Германия отвергла обвинения Турции в посягательстве на свободу слова - РИА Новости, 23.05.2023
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18:24 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/svoboda-1873712110.html
Германия отвергла обвинения Турции в посягательстве на свободу слова
Германия отвергла обвинения Турции в посягательстве на свободу слова - РИА Новости, 23.05.2023
Германия отвергла обвинения Турции в посягательстве на свободу слова
МИД Германии сообщил во вторник, что вызвал посла Турции Ахмета Башара Шена и в ходе разговора решительно отверг обвинения Анкары в посягательстве на свободу... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:24
2023-05-23T18:24
в мире
германия
турция
анкара (провинция)
фетхуллах гюлен
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. МИД Германии сообщил во вторник, что вызвал посла Турции Ахмета Башара Шена и в ходе разговора решительно отверг обвинения Анкары в посягательстве на свободу слова в связи с недавними обысками у турецких журналистов. "Сегодня был вызван посол Турции, ему было сообщено, что федеральное правительство решительно отвергает обвинения, выдвинутые турецким правительством в отношении свободы слова и прессы, а также системы юстиции в Германии," - говорится в сообщении МИД Германии в Twitter. На прошлой неделе посол Германии в Анкаре был вызван в МИД Турции в связи с задержанием представителей турецкого издания Sabah и обысками в местах их проживания. Журналисты провели в полицейском участке несколько часов, после чего были отпущены. Журналисты Sabah подозреваются в раскрытии личных данных живущего в Германии оппозиционера Джевхери Гювена, связанного, по мнению Анкары, с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция обвиняет в организации неудачного госпереворота в 2016 году.
https://ria.ru/20230523/sholts-1873693921.html
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германия
турция
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в мире, германия, турция, анкара (провинция), фетхуллах гюлен
В мире, Германия, Турция, Анкара (провинция), Фетхуллах Гюлен
Германия отвергла обвинения Турции в посягательстве на свободу слова

МИД Германии вызвал посла Турции и отверг обвинения в посягательстве на свободу слова

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. МИД Германии сообщил во вторник, что вызвал посла Турции Ахмета Башара Шена и в ходе разговора решительно отверг обвинения Анкары в посягательстве на свободу слова в связи с недавними обысками у турецких журналистов.
"Сегодня был вызван посол Турции, ему было сообщено, что федеральное правительство решительно отвергает обвинения, выдвинутые турецким правительством в отношении свободы слова и прессы, а также системы юстиции в Германии," - говорится в сообщении МИД Германии в Twitter.
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На прошлой неделе посол Германии в Анкаре был вызван в МИД Турции в связи с задержанием представителей турецкого издания Sabah и обысками в местах их проживания. Журналисты провели в полицейском участке несколько часов, после чего были отпущены.
Журналисты Sabah подозреваются в раскрытии личных данных живущего в Германии оппозиционера Джевхери Гювена, связанного, по мнению Анкары, с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция обвиняет в организации неудачного госпереворота в 2016 году.
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В миреГерманияТурцияАнкара (провинция)Фетхуллах Гюлен
 
 
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