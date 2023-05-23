https://ria.ru/20230523/sud-1873563693.html

Верховный суд предложил ограничить аресты некоторых обвиняемых

Верховный суд предложил ограничить аресты некоторых обвиняемых - РИА Новости, 23.05.2023

Верховный суд предложил ограничить аресты некоторых обвиняемых

Верховный суд РФ предлагает ограничить аресты обвиняемых, не зарегистрированных по месту жительства, и женщин с детьми, сообщил председатель суда Вячеслав... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T11:12

2023-05-23T11:12

2023-05-23T11:18

россия

вячеслав лебедев

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает ограничить аресты обвиняемых, не зарегистрированных по месту жительства, и женщин с детьми, сообщил председатель суда Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ. "Верховным Судом РФ подготовлены предложения о внесении в уголовно-процессуальное законодательство изменений, направленных на дальнейшее ограничение сферы применения меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметил он. По его словам, предлагается, предусмотреть возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, лицам, которые не имеют места жительства, но в установленном порядке зарегистрированных по месту пребывания, а также установить, что отсутствие у лица места жительства или места пребывания не может служить основанием для продления срока содержания под стражей. "В отношении женщин, имеющих малолетних детей, предлагается предусмотреть возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу только по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, а в исключительных случаях – в преступлениях средней тяжести насильственного характера", - пояснил Лебедев. По делам о преступлениях небольшой тяжести он предлагает аресты только тех обвиняемых, которые пытались скрыться или нарушили ранее избранную меру пресечения, а по уголовным делам о ненасильственных преступлениях средней тяжести – также в отношении обвиняемых, личность которых не установлена или которые не имеют постоянного места жительства или места пребывания в РФ. "Предложения Верховного суда РФ также предусматривают запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями. Реализация этих предложений будет способствовать повышению правовой защищенности граждан", - пояснил председатель ВС РФ.

https://ria.ru/20230522/arest-1873430694.html

https://ria.ru/20230518/grazhdanskie-1872564449.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вячеслав лебедев, общество