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Верховный суд предложил ограничить аресты некоторых обвиняемых - РИА Новости, 23.05.2023
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11:12 23.05.2023 (обновлено: 11:18 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/sud-1873563693.html
Верховный суд предложил ограничить аресты некоторых обвиняемых
Верховный суд предложил ограничить аресты некоторых обвиняемых - РИА Новости, 23.05.2023
Верховный суд предложил ограничить аресты некоторых обвиняемых
Верховный суд РФ предлагает ограничить аресты обвиняемых, не зарегистрированных по месту жительства, и женщин с детьми, сообщил председатель суда Вячеслав... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:12
2023-05-23T11:18
россия
вячеслав лебедев
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает ограничить аресты обвиняемых, не зарегистрированных по месту жительства, и женщин с детьми, сообщил председатель суда Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ. "Верховным Судом РФ подготовлены предложения о внесении в уголовно-процессуальное законодательство изменений, направленных на дальнейшее ограничение сферы применения меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметил он. По его словам, предлагается, предусмотреть возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, лицам, которые не имеют места жительства, но в установленном порядке зарегистрированных по месту пребывания, а также установить, что отсутствие у лица места жительства или места пребывания не может служить основанием для продления срока содержания под стражей. "В отношении женщин, имеющих малолетних детей, предлагается предусмотреть возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу только по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, а в исключительных случаях – в преступлениях средней тяжести насильственного характера", - пояснил Лебедев. По делам о преступлениях небольшой тяжести он предлагает аресты только тех обвиняемых, которые пытались скрыться или нарушили ранее избранную меру пресечения, а по уголовным делам о ненасильственных преступлениях средней тяжести – также в отношении обвиняемых, личность которых не установлена или которые не имеют постоянного места жительства или места пребывания в РФ. "Предложения Верховного суда РФ также предусматривают запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями. Реализация этих предложений будет способствовать повышению правовой защищенности граждан", - пояснил председатель ВС РФ.
https://ria.ru/20230522/arest-1873430694.html
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россия, вячеслав лебедев, общество
Россия, Вячеслав Лебедев, Общество
Верховный суд предложил ограничить аресты некоторых обвиняемых

Глава Верховного суда Лебедев предложил ограничить аресты женщин с детьми

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает ограничить аресты обвиняемых, не зарегистрированных по месту жительства, и женщин с детьми, сообщил председатель суда Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ.
"Верховным Судом РФ подготовлены предложения о внесении в уголовно-процессуальное законодательство изменений, направленных на дальнейшее ограничение сферы применения меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметил он.
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По его словам, предлагается, предусмотреть возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, лицам, которые не имеют места жительства, но в установленном порядке зарегистрированных по месту пребывания, а также установить, что отсутствие у лица места жительства или места пребывания не может служить основанием для продления срока содержания под стражей.
"В отношении женщин, имеющих малолетних детей, предлагается предусмотреть возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу только по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, а в исключительных случаях – в преступлениях средней тяжести насильственного характера", - пояснил Лебедев.
По делам о преступлениях небольшой тяжести он предлагает аресты только тех обвиняемых, которые пытались скрыться или нарушили ранее избранную меру пресечения, а по уголовным делам о ненасильственных преступлениях средней тяжести – также в отношении обвиняемых, личность которых не установлена или которые не имеют постоянного места жительства или места пребывания в РФ.
"Предложения Верховного суда РФ также предусматривают запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями. Реализация этих предложений будет способствовать повышению правовой защищенности граждан", - пояснил председатель ВС РФ.
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