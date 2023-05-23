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Минобрнауки призвало вузы снизить стоимость обучения для участников СВО - РИА Новости, 23.05.2023
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16:09 23.05.2023 (обновлено: 16:17 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/studenty-1873664593.html
Минобрнауки призвало вузы снизить стоимость обучения для участников СВО
Минобрнауки призвало вузы снизить стоимость обучения для участников СВО - РИА Новости, 23.05.2023
Минобрнауки призвало вузы снизить стоимость обучения для участников СВО
Минобрнауки России рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов-участников специальной военной операции и их детей, а также предоставить им... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:09
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минобрнауки России рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов-участников специальной военной операции и их детей, а также предоставить им материальную помощь, сообщила пресс-служба министерства. "Также вузам рекомендовано оказывать следующие виды поддержки для студентов со статусом участника спецоперации и детям-студентам участников СВО: предоставление материальной помощи, снижение стоимости обучения", - говорится в сообщении.
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общество, россия, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Навигатор абитуриента
Минобрнауки призвало вузы снизить стоимость обучения для участников СВО

Минобрнауки порекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов-участников СВО

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСписки подавших документы в ВУЗ
Списки подавших документы в ВУЗ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минобрнауки России рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов-участников специальной военной операции и их детей, а также предоставить им материальную помощь, сообщила пресс-служба министерства.
"Также вузам рекомендовано оказывать следующие виды поддержки для студентов со статусом участника спецоперации и детям-студентам участников СВО: предоставление материальной помощи, снижение стоимости обучения", - говорится в сообщении.
Берцы - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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Вчера, 15:53
 
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