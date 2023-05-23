https://ria.ru/20230523/strimer-1873751209.html

В Нижнем Тагиле полиция спасла пса, над которым издевался стример

В Нижнем Тагиле полиция спасла пса, над которым издевался стример - РИА Новости, 23.05.2023

В Нижнем Тагиле полиция спасла пса, над которым издевался стример

Правоохранители доставили в отдел полиции для разбирательства жителя Нижнего Тагила, который во время стрима избил свою собаку, домашнего питомца на время... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T22:49

2023-05-23T22:49

2023-05-23T22:49

происшествия

нижний тагил

валерий горелых

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Правоохранители доставили в отдел полиции для разбирательства жителя Нижнего Тагила, который во время стрима избил свою собаку, домашнего питомца на время передали зоозащитникам, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее telegram-канал Ural Mash опубликовал видео, на котором мужчина во время стрима не менее 12 раз наносит удары по голове и шее собаки. "Сегодня собака по кличке Чип, которая стала главным героем видео, передана зоозащитникам для того, чтобы в ходе обследования установить, получила ли она какие-либо травмы или увечья со стороны хозяина. Мужчина доставлен в отдел полиции в Нижнем Тагиле, где его опрашивают. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", – сказал Горелых. Он отметил, что правоохранители сутки не могли попасть в квартиру, где проживает подозреваемый, так как дверь им никто не открывал. Сотрудникам полиции пришлось вызывать местную службу спасения, которая проникла в жилище. "Это было сделано после того, как в полицию поступили сигналы о том, что мужчина мог расправиться с собственной матерью, с которой он проживал. К счастью, и пожилая женщина, и собака, и сам подозреваемый находились в жилище в полном здравии", – уточнил Горелых. "Некоторые из них (местных жителей - ред.) выразились в том духе, что этому бы гражданину работать в гестапо, либо записаться на службу к бандеровцам, которые, как известно, во время Великой Отечественной войны применяли похожие пытки. И не согласиться с такой точкой зрения людей, пожалуй, сложно", – добавил начальник пресс-службы свердловской полиции.

https://ria.ru/20230523/srok-1873630430.html

https://ria.ru/20230330/delo-1861914162.html

нижний тагил

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происшествия, нижний тагил, валерий горелых, россия