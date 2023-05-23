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Жительнице Воронежа дали условный срок за умышленное отравление собак - РИА Новости, 23.05.2023
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15:06 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/srok-1873630430.html
Жительнице Воронежа дали условный срок за умышленное отравление собак
Жительнице Воронежа дали условный срок за умышленное отравление собак - РИА Новости, 23.05.2023
Жительнице Воронежа дали условный срок за умышленное отравление собак
Суд в Воронеже приговорил к трем годам лишения свободы условно местную жительницу, которая намеренно отравила нескольких собак, сообщила во вторник прокуратура... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:06
2023-05-23T15:06
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Суд в Воронеже приговорил к трем годам лишения свободы условно местную жительницу, которая намеренно отравила нескольких собак, сообщила во вторник прокуратура Воронежской области. По данным прокуратуры, в отношении 65-летней Ларисы Косцовой было возбуждено дело по статье о жестоком обращении с несколькими животными в целях причинения им боли и страданий, которое повлекло их гибель. "Как установлено судом, в августе и сентябре 2022 года Косцова умышленно скормила нескольким собакам в Центральном районе города Воронежа еду со смертельно опасным лекарственным препаратом. В результате преступных действий животные через некоторое время погибли, испытывая мучения", - говорится в сообщении. Как отмечает прокуратура, женщина признала вину, уголовное дело было рассмотрено с применением особого порядка судебного разбирательства. Центральный районный судом Воронежа вынес приговор по делу во вторник, 23 мая. "Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев", - сообщает надзорное ведомство. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней.
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происшествия, воронеж, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Воронежская область
Жительнице Воронежа дали условный срок за умышленное отравление собак

Суд дал пенсионерке из Воронежа условный срок за умышленное отравление собак

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкБродячие собаки
Бродячие собаки - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Бродячие собаки. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Суд в Воронеже приговорил к трем годам лишения свободы условно местную жительницу, которая намеренно отравила нескольких собак, сообщила во вторник прокуратура Воронежской области.
По данным прокуратуры, в отношении 65-летней Ларисы Косцовой было возбуждено дело по статье о жестоком обращении с несколькими животными в целях причинения им боли и страданий, которое повлекло их гибель.
"Как установлено судом, в августе и сентябре 2022 года Косцова умышленно скормила нескольким собакам в Центральном районе города Воронежа еду со смертельно опасным лекарственным препаратом. В результате преступных действий животные через некоторое время погибли, испытывая мучения", - говорится в сообщении.
Как отмечает прокуратура, женщина признала вину, уголовное дело было рассмотрено с применением особого порядка судебного разбирательства. Центральный районный судом Воронежа вынес приговор по делу во вторник, 23 мая.
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев", - сообщает надзорное ведомство. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней.
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