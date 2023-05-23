https://ria.ru/20230523/sputnik-1873681442.html

В Сеуле заявили, что КНДР может скоро запустить военный спутник

В Сеуле заявили, что КНДР может скоро запустить военный спутник - РИА Новости, 23.05.2023

В Сеуле заявили, что КНДР может скоро запустить военный спутник

Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тхэ Ен заявил, что Северная Корея может запустить свой первый военный разведывательный спутник... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:41

2023-05-23T16:41

2023-05-23T16:41

в мире

сеул

пхеньян

южная корея

ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 23 мая – РИА Новости. Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тхэ Ен заявил, что Северная Корея может запустить свой первый военный разведывательный спутник "в ближайшем будущем", передает агентство Ренхап. Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью 16 мая проинспектировал подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника и заявил о стратегической важности обладания им на фоне усиления "происков американских империалистов". Ким Чен Ын "одобрил последующий план работы временного подготовительного комитета по запуску спутника", который уже готов и прошел все окончательные проверки. "Ким Чен Ын объявил, что (запуск спутника – ред) произойдет к концу апреля, но он не выполняет своего обещания… Есть шанс на запуск в ближайшем будущем. В таком случае с нашей стороны будут предприняты усилия, и это приведет к углублению дипломатической изоляции Северной Кореи в международном сообществе", - заявил Чо Тхэ Ен в интервью агентству Ренхап, предупредив, что Пхеньян в этом случае столкнется с более жесткими санкциями, как отдельно Сеула, так и совместных с другими государствами. Ким Чен Ын в докладе на пленуме партии страны в конце декабря 2022 года распорядился в ближайшее время завершить создание первого разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их. При этом, в разрез со словами южнокорейского чиновника, Пхеньян заявлял, что планирует завершить именно разработку спутника к апрелю этого года. В апреле Ким Чен Ын заявил, что военный разведывательный спутник Северной Кореи по состоянию на апрель уже создан, и приказал обеспечить его запуск в установленный срок.

https://ria.ru/20230521/kndr-1873199598.html

сеул

пхеньян

южная корея

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сеул, пхеньян, южная корея, ким чен ын, кндр (северная корея)