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Американский спутник снимал Белгородскую область накануне атаки диверсантов
Американский спутник снимал Белгородскую область накануне атаки диверсантов - РИА Новости, 23.05.2023
Американский спутник снимал Белгородскую область накануне атаки диверсантов
Американский коммерческий спутник GeoEye-1 снимал Грайворонский округ за два дня до проникновения украинских диверсантов в Белгородскую область. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:50
2023-05-23T14:50
2023-05-23T16:20
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специальная военная операция на украине
белгородский район
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американский коммерческий спутник GeoEye-1 снимал Грайворонский округ за два дня до проникновения украинских диверсантов в Белгородскую область.На сайте компании Maxar опубликована карта района, снимки датированы 20 мая. Кроме того, другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки Грайворонского округа 17 и 5 мая. Maxar специализируется на производстве и обслуживании спутников и космических аппаратов.В понедельник на территорию Грайворонского округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Как сообщило сегодня Минобороны, российские военные ликвидировали и разгромили диверсантов. Всего уничтожено более 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.Накануне с самого утра украинские военные открыли массированный минометный и артиллерийский огонь по Белгородской области — Грайворонскому, Шебекинскому, Валуйскому городским округам, Белгородскому району. В Грайворонском округе пострадали 12 человек, три десятка домов получили повреждения.В области действует режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель диверсии в Белгородской области заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска.
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https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873586949.html
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белгородская область, россия, евросоюз, украина, сша, белгородский район, киев, дмитрий песков
Белгородская область, Россия, Евросоюз, Украина, США, Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Киев, Дмитрий Песков
Американский спутник снимал Белгородскую область накануне атаки диверсантов
Американский спутник снимал Белгородскую область за два дня до атаки украинской ДРГ