https://ria.ru/20230523/sputnik-1873625751.html

Американский спутник снимал Белгородскую область накануне атаки диверсантов

Американский спутник снимал Белгородскую область накануне атаки диверсантов - РИА Новости, 23.05.2023

Американский спутник снимал Белгородскую область накануне атаки диверсантов

Американский коммерческий спутник GeoEye-1 снимал Грайворонский округ за два дня до проникновения украинских диверсантов в Белгородскую область. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:50

2023-05-23T14:50

2023-05-23T16:20

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евросоюз

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сша

специальная военная операция на украине

белгородский район

киев

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американский коммерческий спутник GeoEye-1 снимал Грайворонский округ за два дня до проникновения украинских диверсантов в Белгородскую область.На сайте компании Maxar опубликована карта района, снимки датированы 20 мая. Кроме того, другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки Грайворонского округа 17 и 5 мая. Maxar специализируется на производстве и обслуживании спутников и космических аппаратов.В понедельник на территорию Грайворонского округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Как сообщило сегодня Минобороны, российские военные ликвидировали и разгромили диверсантов. Всего уничтожено более 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.Накануне с самого утра украинские военные открыли массированный минометный и артиллерийский огонь по Белгородской области — Грайворонскому, Шебекинскому, Валуйскому городским округам, Белгородскому району. В Грайворонском округе пострадали 12 человек, три десятка домов получили повреждения.В области действует режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель диверсии в Белгородской области заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска.

https://ria.ru/20230523/gladkov-1873646460.html

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873586949.html

белгородская область

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белгородский район

киев

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белгородская область, россия, евросоюз, украина, сша, белгородский район, киев, дмитрий песков