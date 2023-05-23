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Спецоперация, 23 мая: разгром украинских диверсантов - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873746552.html
Спецоперация, 23 мая: разгром украинских диверсантов
Спецоперация, 23 мая: разгром украинских диверсантов - РИА Новости, 23.05.2023
Спецоперация, 23 мая: разгром украинских диверсантов
Вторгшаяся в Белгородскую область украинская диверсионно-разведывательная группа разгромлена, уничтожено более 70 военных, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T22:17
2023-05-23T22:17
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вячеслав гладков
жозеп боррель
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вторгшаяся в Белгородскую область украинская диверсионно-разведывательная группа разгромлена, уничтожено более 70 военных, сообщило Минобороны.Власти Белгородской области вывезли около 100 жителей двух населенных пунктов, куда накануне вторглись украинские диверсанты.Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате действий украинских диверсантов на территории Белгородской области погиб мирный житель из села Козинка и 13 человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Истребители УкраинеВ Европе не исключают, что Украина может получить истребители F-16 уже к осени, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в сфере обороны в Центральной Европе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран союза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для работы на х F-16. Правительство Испании не собирается отправлять F-16 на Украину, потому что этих боевых самолетов нет в распоряжении королевства.Поставка Западом вооружений Киеву, включая F-16 не способна коренным образом изменить ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
https://ria.ru/20230523/vsu-1873734828.html
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белгородская область
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, жозеп боррель, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воздушно-космические силы россии, f-16, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Жозеп Боррель, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Воздушно-космические силы России, F-16, Ка-52 "Аллигатор"
Спецоперация, 23 мая: разгром украинских диверсантов

Минобороны сообщило о разгроме вторгшейся в Белгородскую область ДРГ,

© Минобороны РФПоврежденная техника с места уничтожения ДРГ в Белгородской области
Поврежденная техника с места уничтожения ДРГ в Белгородской области
© Минобороны РФ
Поврежденная техника с места уничтожения ДРГ в Белгородской области
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вторгшаяся в Белгородскую область украинская диверсионно-разведывательная группа разгромлена, уничтожено более 70 военных, сообщило Минобороны.
Власти Белгородской области вывезли около 100 жителей двух населенных пунктов, куда накануне вторглись украинские диверсанты.
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Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате действий украинских диверсантов на территории Белгородской области погиб мирный житель из села Козинка и 13 человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.

Истребители Украине

В Европе не исключают, что Украина может получить истребители F-16 уже к осени, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в сфере обороны в Центральной Европе.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран союза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для работы на х F-16.
Правительство Испании не собирается отправлять F-16 на Украину, потому что этих боевых самолетов нет в распоряжении королевства.
Поставка Западом вооружений Киеву, включая F-16 не способна коренным образом изменить ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Американский коммерческий спутник компании Maxar снимал приграничные районы Белгородской области за два дня до проникновения в регион украинских диверсантов
Американский спутник снимал Белгородскую область накануне атаки диверсантов
Вчера, 14:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковЖозеп БоррельФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Воздушно-космические силы РоссииF-16Ка-52 "Аллигатор"
 
 
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