https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873746552.html

Спецоперация, 23 мая: разгром украинских диверсантов

Спецоперация, 23 мая: разгром украинских диверсантов - РИА Новости, 23.05.2023

Спецоперация, 23 мая: разгром украинских диверсантов

Вторгшаяся в Белгородскую область украинская диверсионно-разведывательная группа разгромлена, уничтожено более 70 военных, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T22:17

2023-05-23T22:17

2023-05-23T22:17

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

вячеслав гладков

жозеп боррель

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вторгшаяся в Белгородскую область украинская диверсионно-разведывательная группа разгромлена, уничтожено более 70 военных, сообщило Минобороны.Власти Белгородской области вывезли около 100 жителей двух населенных пунктов, куда накануне вторглись украинские диверсанты.Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате действий украинских диверсантов на территории Белгородской области погиб мирный житель из села Козинка и 13 человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Истребители УкраинеВ Европе не исключают, что Украина может получить истребители F-16 уже к осени, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в сфере обороны в Центральной Европе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран союза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для работы на х F-16. Правительство Испании не собирается отправлять F-16 на Украину, потому что этих боевых самолетов нет в распоряжении королевства.Поставка Западом вооружений Киеву, включая F-16 не способна коренным образом изменить ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

https://ria.ru/20230523/vsu-1873734828.html

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россия

белгородская область

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россия, белгородская область, вячеслав гладков, жозеп боррель, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воздушно-космические силы россии, f-16, ка-52 "аллигатор"