https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873734720.html

Россия была вынуждена начать спецоперацию, заявил Додик

Россия была вынуждена начать спецоперацию, заявил Додик - РИА Новости, 23.05.2023

Россия была вынуждена начать спецоперацию, заявил Додик

Россия боролась за рамки безопасности, но была вынуждена начать спецоперацию на Украине, заявил президент Республики Сербской Милорад Додик. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T20:20

2023-05-23T20:20

2023-05-23T21:17

россия

украина

республика сербская

в мире

милорад додик

запад

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия боролась за рамки безопасности, но была вынуждена начать спецоперацию на Украине, заявил президент Республики Сербской Милорад Додик."Российская Федерация, которая упорно боролась за рамки безопасности, пыталась раньше обеспечить гарантии, но была вынуждена начать специальную военную операцию", - сказал Додик на встрече с главой РФ Владимиром Путиным.Президент Республики Сербской пожелал скорейшего окончания конфликта на Украине.Додик заявил, что от него требовали, чтобы Республика Сербская ввела санкции против России."Но мы решили, что просто напросто не будем частью этой истерики, которая создается", - сказал президент.Он отметил, что Республика Сербская выступает за то, чтобы вопрос конфликта был решен на уровне РФ и Украины.Додик подчеркнул, что спецоперация - это "не война Украины и России, это столкновение Запада, который использовать Россию, чтобы раздуть эту войну".Додик отметил, что Республика Сербская не разделяет "истерический" подход Запада по ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20230523/sputnik-1873625751.html

https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873556135.html

россия

украина

республика сербская

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россия, украина, республика сербская, в мире, милорад додик, запад, владимир путин