https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873734720.html
Россия была вынуждена начать спецоперацию, заявил Додик
Россия была вынуждена начать спецоперацию, заявил Додик - РИА Новости, 23.05.2023
Россия была вынуждена начать спецоперацию, заявил Додик
Россия боролась за рамки безопасности, но была вынуждена начать спецоперацию на Украине, заявил президент Республики Сербской Милорад Додик. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:20
2023-05-23T20:20
2023-05-23T21:17
россия
украина
республика сербская
в мире
милорад додик
запад
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818528549_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_ac99cb252701d3e8a03abbb6f87daf67.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия боролась за рамки безопасности, но была вынуждена начать спецоперацию на Украине, заявил президент Республики Сербской Милорад Додик."Российская Федерация, которая упорно боролась за рамки безопасности, пыталась раньше обеспечить гарантии, но была вынуждена начать специальную военную операцию", - сказал Додик на встрече с главой РФ Владимиром Путиным.Президент Республики Сербской пожелал скорейшего окончания конфликта на Украине.Додик заявил, что от него требовали, чтобы Республика Сербская ввела санкции против России."Но мы решили, что просто напросто не будем частью этой истерики, которая создается", - сказал президент.Он отметил, что Республика Сербская выступает за то, чтобы вопрос конфликта был решен на уровне РФ и Украины.Додик подчеркнул, что спецоперация - это "не война Украины и России, это столкновение Запада, который использовать Россию, чтобы раздуть эту войну".Додик отметил, что Республика Сербская не разделяет "истерический" подход Запада по ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20230523/sputnik-1873625751.html
https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873556135.html
россия
украина
республика сербская
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818528549_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_f4625aaa0dacef2e03dbcd88d0890994.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, республика сербская, в мире, милорад додик, запад, владимир путин
Россия, Украина, Республика Сербская, В мире, Милорад Додик, Запад, Владимир Путин
Россия была вынуждена начать спецоперацию, заявил Додик
Президент Республики Сербской БиГ Додик: Россия была вынуждена начать спецоперацию
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия боролась за рамки безопасности, но была вынуждена начать спецоперацию на Украине, заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.
"Российская Федерация, которая упорно боролась за рамки безопасности, пыталась раньше обеспечить гарантии, но была вынуждена начать специальную военную операцию", - сказал Додик на встрече с главой РФ Владимиром Путиным
.
Американский спутник снимал Белгородскую область накануне атаки диверсантов
Президент Республики Сербской
пожелал скорейшего окончания конфликта на Украине.
Додик заявил, что от него требовали, чтобы Республика Сербская ввела санкции против России.
«
"Но мы решили, что просто напросто не будем частью этой истерики, которая создается", - сказал президент.
Он отметил, что Республика Сербская выступает за то, чтобы вопрос конфликта был решен на уровне РФ и Украины.
Додик подчеркнул, что спецоперация - это "не война Украины и России, это столкновение Запада, который использовать Россию, чтобы раздуть эту войну".
Додик отметил, что Республика Сербская не разделяет "истерический" подход Запада по ситуации вокруг Украины.
У Зеленского нет никакого авторитета, заявил президент Республики Сербской