https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873674184.html

Жители Удмуртии отправили лекарства и спецоборудование в зону спецоперации

Жители Удмуртии отправили лекарства и спецоборудование в зону спецоперации - РИА Новости, 23.05.2023

Жители Удмуртии отправили лекарства и спецоборудование в зону спецоперации

Жители и предприниматели удмуртского города Воткинск и Воткинского района отправили в зону проведения спецоперации медикаменты и спецоборудование, сообщили в... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:28

2023-05-23T16:28

2023-05-23T16:28

надежные люди

воткинский район

воткинск

михаил колесников

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УФА, 23 мая – РИА Новости. Жители и предприниматели удмуртского города Воткинск и Воткинского района отправили в зону проведения спецоперации медикаменты и спецоборудование, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. "Удмуртская республика продолжает активно поддерживать своих военнослужащих в зоне спецоперации. Партию дополнительной помощи бойцам собрали жители и предприятия Воткинска и Воткинского района. Координировали сбор активисты общественной организации "Мой город – мой дом". Машина со спецоборудованием, медикаментами, продуктами питания, личными посылками и письмами от школьников отправилась к адресатам при содействии Фонда "Сообщество", говорится в сообщении. Отмечается, что индивидуальные посылки активнее всех несли жители Воткинского района. На средства, выделенные предприятиями, удалось закупить специальное оборудование, средства наблюдения и защиты. "Наши парни, которые сейчас выполняют задачи на спецоперации, – настоящие герои. Именно они – совесть и честь нашего народа. Мы перед ними в неоплатном долгу. Мы обязательно передадим все, что собрали жители нашим землякам. Особую благодарность хочу выразить Фонду "Сообщество" за помощь в организации этой командировки. Мы верим в победу, и спасибо всем, кто помогает нам и нашим ребятам в этом благородном деле", - приводятся слова руководителя общественного объединения Михаила Колесникова. Власти Удмуртии отправили в зону проведения спецоперации более 600 тонн гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873607661.html

воткинский район

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воткинский район, воткинск, михаил колесников