https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873633552.html
Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну, заявил Путин
Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2023
Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну, заявил Путин
Девять лет враг ведет войну, а Россия с помощью спецоперации пытается ее прекратить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:11
2023-05-23T15:11
2023-05-23T15:25
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Девять лет враг ведет войну, а Россия с помощью спецоперации пытается ее прекратить, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Высшими госнаградами отмечена деятельность россиян за выдающиеся заслуги в областях культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер."Уважаемые друзья, вот только что детский доктор из Донбасса сказал о том, что в течение девяти лет Донбасс отражает нападение на людей, которые там живут. Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого, в силу исторической несправедливости, оказалась за границами исторического российского государства", - сказал Путин на церемонии вручения."Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И Россия делает все для того, чтобы защитить их. И, конечно, будет (делать) для этого все. Благодаря в значительной степени таким людям, которые представлены и здесь", - добавил он.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857470477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну, заявил Путин
Путин: Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну, идущую уже девять лет