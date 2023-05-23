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Киев потерял более 150 военных на двух направлениях

Киев потерял более 150 военных на двух направлениях - РИА Новости, 23.05.2023

Киев потерял более 150 военных на двух направлениях

Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 150 украинских военных, группу диверсантов и четыре единицы... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:15

2023-05-23T14:15

2023-05-23T14:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 150 украинских военных, группу диверсантов и четыре единицы техники, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Великой Новоселки в ДНР, а также в Марфополе, Малой Токмачке, Новоданиловке и Каменском на Запорожье."В районе населенного пункта Ольговское Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях уничтожено более 150-ти украинских военнослужащих, три пикапа и одна гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.

киев

россия

донецкая народная республика

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киев, россия, безопасность, в мире, донецкая народная республика