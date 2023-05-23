https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873615175.html
Киев потерял более 150 военных на двух направлениях
Киев потерял более 150 военных на двух направлениях - РИА Новости, 23.05.2023
Киев потерял более 150 военных на двух направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 150 украинских военных, группу диверсантов и четыре единицы... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:15
2023-05-23T14:15
2023-05-23T14:24
специальная военная операция на украине
киев
россия
безопасность
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471638_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b32be35b695e43abf2ee6a6572495860.jpg
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 150 украинских военных, группу диверсантов и четыре единицы техники, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Великой Новоселки в ДНР, а также в Марфополе, Малой Токмачке, Новоданиловке и Каменском на Запорожье."В районе населенного пункта Ольговское Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях уничтожено более 150-ти украинских военнослужащих, три пикапа и одна гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
киев
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_91159f86b3b78d90b222ce7f7cd519e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, безопасность, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, В мире, Донецкая Народная Республика
Киев потерял более 150 военных на двух направлениях
Минобороны: Киев потерял более 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях