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Киев потерял более 150 военных на двух направлениях - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 23.05.2023 (обновлено: 14:24 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873615175.html
Киев потерял более 150 военных на двух направлениях
Киев потерял более 150 военных на двух направлениях - РИА Новости, 23.05.2023
Киев потерял более 150 военных на двух направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 150 украинских военных, группу диверсантов и четыре единицы... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:15
2023-05-23T14:24
специальная военная операция на украине
киев
россия
безопасность
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 150 украинских военных, группу диверсантов и четыре единицы техники, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Великой Новоселки в ДНР, а также в Марфополе, Малой Токмачке, Новоданиловке и Каменском на Запорожье."В районе населенного пункта Ольговское Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях уничтожено более 150-ти украинских военнослужащих, три пикапа и одна гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
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киев, россия, безопасность, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, В мире, Донецкая Народная Республика
Киев потерял более 150 военных на двух направлениях

Минобороны: Киев потерял более 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 150 украинских военных, группу диверсантов и четыре единицы техники, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Великой Новоселки в ДНР, а также в Марфополе, Малой Токмачке, Новоданиловке и Каменском на Запорожье.
"В районе населенного пункта Ольговское Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях уничтожено более 150-ти украинских военнослужащих, три пикапа и одна гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 мая, 16:18
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияБезопасностьВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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