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Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял более 170 человек

Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял более 170 человек - РИА Новости, 23.05.2023

Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял более 170 человек

На Краснолиманском и Купянском направлениях Киев за сутки потерял более 170 военнослужащих, сообщили журналистам во вторник в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:15

2023-05-23T14:15

2023-05-23T14:39

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

луганская народная республика

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. На Краснолиманском и Купянском направлениях Киев за сутки потерял более 170 военнослужащих, сообщили журналистам во вторник в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Тимковка пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, добавили в Минобороны, оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики."Уничтожено более 65 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30", - отметили в министерстве.

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)