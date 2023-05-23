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Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял более 170 человек
Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял более 170 человек - РИА Новости, 23.05.2023
Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял более 170 человек
На Краснолиманском и Купянском направлениях Киев за сутки потерял более 170 военнослужащих, сообщили журналистам во вторник в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:15
2023-05-23T14:15
2023-05-23T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. На Краснолиманском и Купянском направлениях Киев за сутки потерял более 170 военнослужащих, сообщили журналистам во вторник в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Тимковка пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, добавили в Минобороны, оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики."Уничтожено более 65 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30", - отметили в министерстве.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял более 170 человек
Минобороны: Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял более 170 человек