https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873586949.html

Песков заявил о важности продолжения спецоперации после инцидентов с ДРГ

Песков заявил о важности продолжения спецоперации после инцидентов с ДРГ - РИА Новости, 23.05.2023

Песков заявил о важности продолжения спецоперации после инцидентов с ДРГ

Спецоперация на Украине продолжается, чтобы не допускать нападения украинских ДРГ на территорию России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:41

2023-05-23T12:41

2023-05-23T13:28

безопасность

белгородская область

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

вячеслав гладков

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865761251_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_96e19016d2e3ef6cb4d687b7d1249235.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Спецоперация на Украине продолжается, чтобы не допускать нападения украинских ДРГ на территорию России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная операция, чтобы не допускать в дальнейшем подобных проникновений", — подчеркнул он.Накануне на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла группа украинских диверсантов. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что операция по зачистке территории пока еще продолжается. Ранее сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет.В области действует режим контртеррористической операции. После атаки ДРГ Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

белгородская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, дмитрий песков, вячеслав гладков, украина, россия