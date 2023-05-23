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Песков заявил о важности продолжения спецоперации после инцидентов с ДРГ - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 23.05.2023 (обновлено: 13:28 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873586949.html
Песков заявил о важности продолжения спецоперации после инцидентов с ДРГ
Песков заявил о важности продолжения спецоперации после инцидентов с ДРГ - РИА Новости, 23.05.2023
Песков заявил о важности продолжения спецоперации после инцидентов с ДРГ
Спецоперация на Украине продолжается, чтобы не допускать нападения украинских ДРГ на территорию России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:41
2023-05-23T13:28
безопасность
белгородская область
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
вячеслав гладков
украина
россия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Спецоперация на Украине продолжается, чтобы не допускать нападения украинских ДРГ на территорию России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная операция, чтобы не допускать в дальнейшем подобных проникновений&quot;, — подчеркнул он.Накануне на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла группа украинских диверсантов. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что операция по зачистке территории пока еще продолжается. Ранее сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет.В области действует режим контртеррористической операции. После атаки ДРГ Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
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белгородская область
украина
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безопасность, белгородская область, дмитрий песков, вячеслав гладков, украина, россия
Безопасность, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Вячеслав Гладков, Украина, Россия
Песков заявил о важности продолжения спецоперации после инцидентов с ДРГ

Песков заявил, что спецоперация продолжается для пресечения нападений украинских ДРГ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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Военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Спецоперация на Украине продолжается, чтобы не допускать нападения украинских ДРГ на территорию России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная операция, чтобы не допускать в дальнейшем подобных проникновений", — подчеркнул он.

Накануне на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла группа украинских диверсантов. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что операция по зачистке территории пока еще продолжается. Ранее сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет.
В области действует режим контртеррористической операции. После атаки ДРГ Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьДмитрий ПесковВячеслав ГладковУкраинаРоссия
 
 
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