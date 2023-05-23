https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873547391.html

Рогов: российские военные подавили выдвижение танков ВСУ под Ореховом

Рогов: российские военные подавили выдвижение танков ВСУ под Ореховом - РИА Новости, 23.05.2023

Рогов: российские военные подавили выдвижение танков ВСУ под Ореховом

Выдвижение танков и бронетехники украинских войск подавлено в районе города Орехов Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T10:03

2023-05-23T10:03

2023-05-23T10:03

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_c1fc89fdda6f4aedd42ddbb527428d7c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Выдвижение танков и бронетехники украинских войск подавлено в районе города Орехов Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Минувшей ночью в районе Орехова замечено выдвижение танков и бронетехники боевиков ВСУ. Наши военные активизацию противника успешно подавили плотным артиллерийским огнем и работой реактивной системой залпового огня", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, для нанесения ударов по колонне противника задействовали авиацию. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф