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Рогов: российские военные подавили выдвижение танков ВСУ под Ореховом - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:03 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873547391.html
Рогов: российские военные подавили выдвижение танков ВСУ под Ореховом
Рогов: российские военные подавили выдвижение танков ВСУ под Ореховом - РИА Новости, 23.05.2023
Рогов: российские военные подавили выдвижение танков ВСУ под Ореховом
Выдвижение танков и бронетехники украинских войск подавлено в районе города Орехов Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:03
2023-05-23T10:03
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Выдвижение танков и бронетехники украинских войск подавлено в районе города Орехов Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Минувшей ночью в районе Орехова замечено выдвижение танков и бронетехники боевиков ВСУ. Наши военные активизацию противника успешно подавили плотным артиллерийским огнем и работой реактивной системой залпового огня", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, для нанесения ударов по колонне противника задействовали авиацию. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов: российские военные подавили выдвижение танков ВСУ под Ореховом

Рогов: ВС России подавили выдвижение танков и бронетехники ВСУ под Ореховом в Запорожье

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Выдвижение танков и бронетехники украинских войск подавлено в районе города Орехов Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Минувшей ночью в районе Орехова замечено выдвижение танков и бронетехники боевиков ВСУ. Наши военные активизацию противника успешно подавили плотным артиллерийским огнем и работой реактивной системой залпового огня", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, для нанесения ударов по колонне противника задействовали авиацию.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 мая, 16:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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