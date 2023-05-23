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ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:59 23.05.2023 (обновлено: 09:13 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873535234.html
ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении
ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.05.2023
ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении
Украинские войска пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, но российская артиллерия не позволила им это сделать, рассказал РИА... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T07:59
2023-05-23T09:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинские войска пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, но российская артиллерия не позволила им это сделать, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ВСУ предпринял попытки вернуть утраченные позиции", — сказал он.Однако артиллерийские подразделения группировки открыли огонь, в результате чего ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике.Кроме того, добавил Савчук, артиллеристы нанесли удары по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и скопления техники украинских войск. Авиация группировки "Центр", в свою очередь, поразила опорные пункты и пункты временной дислокации противника.По информации Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Центр" уничтожила на Краснолиманском направлении примерно 55 украинских военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и две гаубицы.
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873534842.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинские войска пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, но российская артиллерия не позволила им это сделать, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ВСУ предпринял попытки вернуть утраченные позиции", — сказал он.
Однако артиллерийские подразделения группировки открыли огонь, в результате чего ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике.
Кроме того, добавил Савчук, артиллеристы нанесли удары по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и скопления техники украинских войск. Авиация группировки "Центр", в свою очередь, поразила опорные пункты и пункты временной дислокации противника.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Центр" уничтожила на Краснолиманском направлении примерно 55 украинских военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и две гаубицы.
Украинский военный на линии фронта возле Кременной - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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