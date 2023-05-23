https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873535234.html
ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении
ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.05.2023
ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении
Украинские войска пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, но российская артиллерия не позволила им это сделать, рассказал РИА... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T07:59
2023-05-23T07:59
2023-05-23T09:13
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россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинские войска пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, но российская артиллерия не позволила им это сделать, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ВСУ предпринял попытки вернуть утраченные позиции", — сказал он.Однако артиллерийские подразделения группировки открыли огонь, в результате чего ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике.Кроме того, добавил Савчук, артиллеристы нанесли удары по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и скопления техники украинских войск. Авиация группировки "Центр", в свою очередь, поразила опорные пункты и пункты временной дислокации противника.По информации Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Центр" уничтожила на Краснолиманском направлении примерно 55 украинских военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и две гаубицы.
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873534842.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинские войска пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, но российская артиллерия не позволила им это сделать, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ВСУ
предпринял попытки вернуть утраченные позиции", — сказал он.
Однако артиллерийские подразделения группировки открыли огонь, в результате чего ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике.
Кроме того, добавил Савчук, артиллеристы нанесли удары по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и скопления техники украинских войск. Авиация группировки "Центр", в свою очередь, поразила опорные пункты и пункты временной дислокации противника.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Центр" уничтожила на Краснолиманском направлении примерно 55 украинских военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и две гаубицы.
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