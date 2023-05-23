https://ria.ru/20230523/spetsnaz-1873579020.html

Британский спецназ тайно работал в России в 2014 году, выяснили в AOAV

Британский спецназ тайно работал в России в 2014 году, выяснили в AOAV - РИА Новости, 23.05.2023

Британский спецназ тайно работал в России в 2014 году, выяснили в AOAV

Спецназ Англии с 2011 года тайно участвовал в операциях как минимум в 19 странах, включая Россию и Украину, сообщает британская организация "Борьба с... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:17

2023-05-23T12:17

2023-05-23T15:14

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Спецназ Англии с 2011 года тайно участвовал в операциях как минимум в 19 странах, включая Россию и Украину, сообщает британская организация "Борьба с вооруженным насилием" (AOAV) по результатам своего исследования. Благотворительная организация AOAV, базирующаяся в Лондоне, занимается расследованиями случаев вооруженного насилия в отношении гражданских лиц по всему миру и распространением информации об этом для защиты их прав и предотвращения дальнейших репрессий против нонкомбатантов в зонах конфликтов. "Новое исследование выявило, что за последнее десятилетие британский спецназ участвовал в операциях по меньшей мере в 19 странах. <…> В 2014 году британский спецназ присутствовал в России на зимних Олимпийских играх в Сочи, где охранял атлетов от потенциальных террористических атак исламистов", — говорится в заявлении на сайте организации.На Украине британские специалисты проводили разведку и совместно с американскими спецслужбами тренировали бойцов ВСУ, пишут авторы документа. Эти данные о тайных миссиях спецназа вызывают вопросы о прозрачности и правовой основе их деятельности, отмечает организация. По информации AOAV, в список стран, где тайно развертывались подразделения британского спецназа, входят Эстония, Иран, Ливия, Пакистан, Россия, Украина. Помимо этого, британские силы специального назначения проходили учения в Омане, Турции и Саудовской Аравии. Полный список стран, где осуществлялась их деятельность, скорее всего, намного шире, добавили в благотворительной организации. "Вовлечение британских сил специального назначения в миссии на Украине, в Сирии, Йемене, Ормузском проливе между Ираном и Оманом, а также в Ливии свидетельствует о регулярном участии британских военнослужащих в международных конфликтах без предварительного одобрения в парламенте участия Великобритании", — сообщает AOAV. Бойцы британского спецназа причастны к намеренному убийству граждан Великобритании в Ираке и Сирии, сокрытию данных о массовом уничтожении мирных жителей в Афганистане и при операциях MI6 в Йемене, говорится в заявлении. Сообщается, что британский спецназ активно участвовал в свержении бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году, тренировал сирийских повстанцев, снабжал их информацией и помогал в планировании действий. Также британский спецназ имел отношение к акциям по устранению членов террористических организаций по всему миру. В декабре прошлого года Минобороны Великобритании заявило о начале независимого расследования в связи с обвинениями британских вооруженных сил в незаконных действиях, которые они, предположительно, совершали в Афганистане с середины 2010 до середины 2013 года. Согласно им бойцы спецназа SAS в ходе рейдов в период с 2010 по 2011 год, предположительно, убили более 50 безоружных афганцев.

https://ria.ru/20230519/konflikt-1872849669.html

https://ria.ru/20230404/upadok-1862784353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, британская разведывательная служба mi6, великобритания