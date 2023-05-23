Рейтинг@Mail.ru
Британский спецназ тайно работал в России в 2014 году, выяснили в AOAV - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 23.05.2023 (обновлено: 15:14 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/spetsnaz-1873579020.html
Британский спецназ тайно работал в России в 2014 году, выяснили в AOAV
Британский спецназ тайно работал в России в 2014 году, выяснили в AOAV - РИА Новости, 23.05.2023
Британский спецназ тайно работал в России в 2014 году, выяснили в AOAV
Спецназ Англии с 2011 года тайно участвовал в операциях как минимум в 19 странах, включая Россию и Украину, сообщает британская организация "Борьба с... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:17
2023-05-23T15:14
в мире
россия
украина
британская разведывательная служба mi6
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801153470_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_fbac5874b1d75eda1e8799569faf7c01.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Спецназ Англии с 2011 года тайно участвовал в операциях как минимум в 19 странах, включая Россию и Украину, сообщает британская организация "Борьба с вооруженным насилием" (AOAV) по результатам своего исследования. Благотворительная организация AOAV, базирующаяся в Лондоне, занимается расследованиями случаев вооруженного насилия в отношении гражданских лиц по всему миру и распространением информации об этом для защиты их прав и предотвращения дальнейших репрессий против нонкомбатантов в зонах конфликтов. &quot;Новое исследование выявило, что за последнее десятилетие британский спецназ участвовал в операциях по меньшей мере в 19 странах. &lt;…&gt; В 2014 году британский спецназ присутствовал в России на зимних Олимпийских играх в Сочи, где охранял атлетов от потенциальных террористических атак исламистов&quot;, — говорится в заявлении на сайте организации.На Украине британские специалисты проводили разведку и совместно с американскими спецслужбами тренировали бойцов ВСУ, пишут авторы документа. Эти данные о тайных миссиях спецназа вызывают вопросы о прозрачности и правовой основе их деятельности, отмечает организация. По информации AOAV, в список стран, где тайно развертывались подразделения британского спецназа, входят Эстония, Иран, Ливия, Пакистан, Россия, Украина. Помимо этого, британские силы специального назначения проходили учения в Омане, Турции и Саудовской Аравии. Полный список стран, где осуществлялась их деятельность, скорее всего, намного шире, добавили в благотворительной организации. "Вовлечение британских сил специального назначения в миссии на Украине, в Сирии, Йемене, Ормузском проливе между Ираном и Оманом, а также в Ливии свидетельствует о регулярном участии британских военнослужащих в международных конфликтах без предварительного одобрения в парламенте участия Великобритании", — сообщает AOAV. Бойцы британского спецназа причастны к намеренному убийству граждан Великобритании в Ираке и Сирии, сокрытию данных о массовом уничтожении мирных жителей в Афганистане и при операциях MI6 в Йемене, говорится в заявлении. Сообщается, что британский спецназ активно участвовал в свержении бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году, тренировал сирийских повстанцев, снабжал их информацией и помогал в планировании действий. Также британский спецназ имел отношение к акциям по устранению членов террористических организаций по всему миру. В декабре прошлого года Минобороны Великобритании заявило о начале независимого расследования в связи с обвинениями британских вооруженных сил в незаконных действиях, которые они, предположительно, совершали в Афганистане с середины 2010 до середины 2013 года. Согласно им бойцы спецназа SAS в ходе рейдов в период с 2010 по 2011 год, предположительно, убили более 50 безоружных афганцев.
https://ria.ru/20230519/konflikt-1872849669.html
https://ria.ru/20230404/upadok-1862784353.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801153470_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_6faa7232f212b7e4a3ac2a2cb2ed9c52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, британская разведывательная служба mi6, великобритания
В мире, Россия, Украина, Британская разведывательная служба MI6, Великобритания
Британский спецназ тайно работал в России в 2014 году, выяснили в AOAV

AOAV: спецназ Британии с 2011 года тайно действовал в 19 странах, включая Россию и Украину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве
Флаг Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Спецназ Англии с 2011 года тайно участвовал в операциях как минимум в 19 странах, включая Россию и Украину, сообщает британская организация "Борьба с вооруженным насилием" (AOAV) по результатам своего исследования.
Благотворительная организация AOAV, базирующаяся в Лондоне, занимается расследованиями случаев вооруженного насилия в отношении гражданских лиц по всему миру и распространением информации об этом для защиты их прав и предотвращения дальнейших репрессий против нонкомбатантов в зонах конфликтов.
«

"Новое исследование выявило, что за последнее десятилетие британский спецназ участвовал в операциях по меньшей мере в 19 странах. <…> В 2014 году британский спецназ присутствовал в России на зимних Олимпийских играх в Сочи, где охранял атлетов от потенциальных террористических атак исламистов", — говорится в заявлении на сайте организации.

На Украине британские специалисты проводили разведку и совместно с американскими спецслужбами тренировали бойцов ВСУ, пишут авторы документа. Эти данные о тайных миссиях спецназа вызывают вопросы о прозрачности и правовой основе их деятельности, отмечает организация.
По информации AOAV, в список стран, где тайно развертывались подразделения британского спецназа, входят Эстония, Иран, Ливия, Пакистан, Россия, Украина. Помимо этого, британские силы специального назначения проходили учения в Омане, Турции и Саудовской Аравии. Полный список стран, где осуществлялась их деятельность, скорее всего, намного шире, добавили в благотворительной организации. "Вовлечение британских сил специального назначения в миссии на Украине, в Сирии, Йемене, Ормузском проливе между Ираном и Оманом, а также в Ливии свидетельствует о регулярном участии британских военнослужащих в международных конфликтах без предварительного одобрения в парламенте участия Великобритании", — сообщает AOAV.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Минобороны Британии опасается глобального конфликта к 2030 году
19 мая, 11:21
Бойцы британского спецназа причастны к намеренному убийству граждан Великобритании в Ираке и Сирии, сокрытию данных о массовом уничтожении мирных жителей в Афганистане и при операциях MI6 в Йемене, говорится в заявлении. Сообщается, что британский спецназ активно участвовал в свержении бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году, тренировал сирийских повстанцев, снабжал их информацией и помогал в планировании действий. Также британский спецназ имел отношение к акциям по устранению членов террористических организаций по всему миру.
В декабре прошлого года Минобороны Великобритании заявило о начале независимого расследования в связи с обвинениями британских вооруженных сил в незаконных действиях, которые они, предположительно, совершали в Афганистане с середины 2010 до середины 2013 года. Согласно им бойцы спецназа SAS в ходе рейдов в период с 2010 по 2011 год, предположительно, убили более 50 безоружных афганцев.
Бойцы спецназа Navy SEAL (США) - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
В США назвали неожиданную причину упадка армии
4 апреля, 01:00
 
В миреРоссияУкраинаБританская разведывательная служба MI6Великобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала