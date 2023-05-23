https://ria.ru/20230523/spasenie-1873736039.html

В Саратове из горящего дома спасли мейн-куна и овчарку

В Саратове из горящего дома спасли мейн-куна и овчарку - РИА Новости, 23.05.2023

В Саратове из горящего дома спасли мейн-куна и овчарку

Хозяин загоревшейся квартиры в десятиэтажном доме в Саратове попал в больницу, его коту потребовалась кислородная реанимация, также из дома спасена немецкая... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T20:32

2023-05-23T20:32

2023-05-23T20:32

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости. Хозяин загоревшейся квартиры в десятиэтажном доме в Саратове попал в больницу, его коту потребовалась кислородная реанимация, также из дома спасена немецкая овчарка, сообщили в региональном главке МЧС. Пожар произошел около 15.00 (14.00 мск) в квартире на первом этаже десятиэтажного дома по адресу: улица Центральная, 5. "По прибытию к месту было сильное задымление в подъезде. Мы начали выводить людей с помощью спасустройств, вывели шесть человек, одному мужчине потребовалась помощь медиков, его госпитализировали. Из горящей квартиры мы спасли огромного кота породы мейн-кун, ему понадобилась кислородная реанимация. С четвертого этажа я вывел немецкую овчарку, не пострадала", - процитировали журналистам слова руководителя дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части Булата Кинжигалиева в пресс-службе главка. В ведомстве уточнили, что пострадавший мужчина 1964 года рождения является хозяином загоревшейся квартиры, его госпитализировали с отравлением продуктами горения. По данным пресс-службы, площадь возгорания составила 15 квадратных метров, предварительной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки.

https://ria.ru/20230523/kotyata-1873610679.html

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саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия