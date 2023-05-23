https://ria.ru/20230523/spasatel-1873675448.html
Спасатель "Центроспаса" погиб на тренировке
Спасатель "Центроспаса" погиб на тренировке - РИА Новости, 23.05.2023
Спасатель "Центроспаса" погиб на тренировке
Спасатель отряда "Центроспас" Дмитрий Лысенко трагически погиб, упав в ходе тренировки с крыши учебного здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:31
2023-05-23T16:31
2023-05-23T16:53
происшествия
россия
центроспас
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спасатель отряда "Центроспас" Дмитрий Лысенко трагически погиб, упав в ходе тренировки с крыши учебного здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России во вторник."В ходе тренировки произошел несчастный случай – падение спасателя государственного центрального аэромобильного отряда с крыши учебно-тренировочного здания", - сказал собеседник агентства. В результате падения спасатель второго класса Дмитрий Лысенко получил травмы, не совместимые с жизнью.Дмитрию было 34 года. Он неоднократно участвовал в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, награжден ведомственными наградами.В МЧС России выразили соболезнования родным и близким погибшего.
https://ria.ru/20220313/mchs-1777605768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, центроспас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Центроспас, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатель "Центроспаса" погиб на тренировке
Спасатель "Центроспаса" Лысенко погиб на тренировке, сорвавшись с крыши учебного здания
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спасатель отряда "Центроспас" Дмитрий Лысенко трагически погиб, упав в ходе тренировки с крыши учебного здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России во вторник.
"В ходе тренировки произошел несчастный случай – падение спасателя государственного центрального аэромобильного отряда с крыши учебно-тренировочного здания", - сказал собеседник агентства. В результате падения спасатель второго класса Дмитрий Лысенко получил травмы, не совместимые с жизнью.
Дмитрию было 34 года. Он неоднократно участвовал в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, награжден ведомственными наградами.
В МЧС России выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Отряд "Центроспас" МЧС России