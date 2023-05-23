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Спасатель "Центроспаса" погиб на тренировке - РИА Новости, 23.05.2023
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16:31 23.05.2023 (обновлено: 16:53 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/spasatel-1873675448.html
Спасатель "Центроспаса" погиб на тренировке
Спасатель "Центроспаса" погиб на тренировке - РИА Новости, 23.05.2023
Спасатель "Центроспаса" погиб на тренировке
Спасатель отряда "Центроспас" Дмитрий Лысенко трагически погиб, упав в ходе тренировки с крыши учебного здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:31
2023-05-23T16:53
происшествия
россия
центроспас
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спасатель отряда "Центроспас" Дмитрий Лысенко трагически погиб, упав в ходе тренировки с крыши учебного здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России во вторник."В ходе тренировки произошел несчастный случай – падение спасателя государственного центрального аэромобильного отряда с крыши учебно-тренировочного здания", - сказал собеседник агентства. В результате падения спасатель второго класса Дмитрий Лысенко получил травмы, не совместимые с жизнью.Дмитрию было 34 года. Он неоднократно участвовал в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, награжден ведомственными наградами.В МЧС России выразили соболезнования родным и близким погибшего.
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происшествия, россия, центроспас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Центроспас, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатель "Центроспаса" погиб на тренировке

Спасатель "Центроспаса" Лысенко погиб на тренировке, сорвавшись с крыши учебного здания

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спасатель отряда "Центроспас" Дмитрий Лысенко трагически погиб, упав в ходе тренировки с крыши учебного здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России во вторник.
© МЧС РоссииСпасатель отряда "Центроспас" Дмитрий Лысенко трагически погиб, упав в ходе тренировки с крыши учебного здания
Спасатель отряда Центроспас Дмитрий Лысенко трагически погиб, упав в ходе тренировки с крыши учебного здания
© МЧС России
"В ходе тренировки произошел несчастный случай – падение спасателя государственного центрального аэромобильного отряда с крыши учебно-тренировочного здания", - сказал собеседник агентства. В результате падения спасатель второго класса Дмитрий Лысенко получил травмы, не совместимые с жизнью.
Дмитрию было 34 года. Он неоднократно участвовал в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, награжден ведомственными наградами.
В МЧС России выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Установка мобильного лагеря отряда Центроспас МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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ПроисшествияРоссияЦентроспасМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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