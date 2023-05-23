https://ria.ru/20230523/sovbez-1873591234.html

В Кремле заявили, что Совбез не будет проводить внеплановое заседание

В Кремле заявили, что Совбез не будет проводить внеплановое заседание - РИА Новости, 23.05.2023

В Кремле заявили, что Совбез не будет проводить внеплановое заседание

Специального заседания Совета безопасности РФ в связи с произошедшим в Белгородской области в планах нет, регулярное плановое совещание с членами совета... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:50

2023-05-23T12:50

2023-05-23T12:51

россия

белгородская область

дмитрий песков

вячеслав гладков

безопасность

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Специального заседания Совета безопасности РФ в связи с произошедшим в Белгородской области в планах нет, регулярное плановое совещание с членами совета состоится ближе к концу недели, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, специального не собирается проводить... Наверное, ближе к концу недели это совещание регулярное состоится. Но специального в планах нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, собирается ли президент проводить специальное заседание Совета безопасности в связи с произошедшим в Белгородской области. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет. Утром во вторник губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".

https://ria.ru/20230523/diversanty-1873589871.html

россия

белгородская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белгородская область, дмитрий песков, вячеслав гладков, безопасность