https://ria.ru/20230523/sovbez-1873591234.html
В Кремле заявили, что Совбез не будет проводить внеплановое заседание
В Кремле заявили, что Совбез не будет проводить внеплановое заседание - РИА Новости, 23.05.2023
В Кремле заявили, что Совбез не будет проводить внеплановое заседание
Специального заседания Совета безопасности РФ в связи с произошедшим в Белгородской области в планах нет, регулярное плановое совещание с членами совета... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:50
2023-05-23T12:50
2023-05-23T12:51
россия
белгородская область
дмитрий песков
вячеслав гладков
безопасность
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Специального заседания Совета безопасности РФ в связи с произошедшим в Белгородской области в планах нет, регулярное плановое совещание с членами совета состоится ближе к концу недели, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, специального не собирается проводить... Наверное, ближе к концу недели это совещание регулярное состоится. Но специального в планах нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, собирается ли президент проводить специальное заседание Совета безопасности в связи с произошедшим в Белгородской области. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет. Утром во вторник губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".
https://ria.ru/20230523/diversanty-1873589871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, дмитрий песков, вячеслав гладков, безопасность
Россия, Белгородская область, Дмитрий Песков, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Кремле заявили, что Совбез не будет проводить внеплановое заседание
Песков: Совбез не будет проводить специальное заседание из-за ЧП в Белгородской области