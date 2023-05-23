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В Кремле заявили, что Совбез не будет проводить внеплановое заседание - РИА Новости, 23.05.2023
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12:50 23.05.2023 (обновлено: 12:51 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/sovbez-1873591234.html
В Кремле заявили, что Совбез не будет проводить внеплановое заседание
В Кремле заявили, что Совбез не будет проводить внеплановое заседание - РИА Новости, 23.05.2023
В Кремле заявили, что Совбез не будет проводить внеплановое заседание
Специального заседания Совета безопасности РФ в связи с произошедшим в Белгородской области в планах нет, регулярное плановое совещание с членами совета... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:50
2023-05-23T12:51
россия
белгородская область
дмитрий песков
вячеслав гладков
безопасность
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Специального заседания Совета безопасности РФ в связи с произошедшим в Белгородской области в планах нет, регулярное плановое совещание с членами совета состоится ближе к концу недели, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, специального не собирается проводить... Наверное, ближе к концу недели это совещание регулярное состоится. Но специального в планах нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, собирается ли президент проводить специальное заседание Совета безопасности в связи с произошедшим в Белгородской области. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет. Утром во вторник губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".
https://ria.ru/20230523/diversanty-1873589871.html
россия
белгородская область
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россия, белгородская область, дмитрий песков, вячеслав гладков, безопасность
Россия, Белгородская область, Дмитрий Песков, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Кремле заявили, что Совбез не будет проводить внеплановое заседание

Песков: Совбез не будет проводить специальное заседание из-за ЧП в Белгородской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Специального заседания Совета безопасности РФ в связи с произошедшим в Белгородской области в планах нет, регулярное плановое совещание с членами совета состоится ближе к концу недели, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, специального не собирается проводить... Наверное, ближе к концу недели это совещание регулярное состоится. Но специального в планах нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, собирается ли президент проводить специальное заседание Совета безопасности в связи с произошедшим в Белгородской области.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет. Утром во вторник губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".
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РоссияБелгородская областьДмитрий ПесковВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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