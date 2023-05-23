https://ria.ru/20230523/soltanovskiy-1873600210.html
Посол в Ватикане стал представителем России при Мальтийском ордене
Посол в Ватикане стал представителем России при Мальтийском ордене - РИА Новости, 23.05.2023
Посол в Ватикане стал представителем России при Мальтийском ордене
Президент России Владимир Путин назначил Ивана Солтановского представителем РФ при суверенном Мальтийском ордене по совместительству, соответствующий указ... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:18
2023-05-23T13:18
2023-05-23T13:18
политика
россия
ватикан
мальтийский орден
владимир путин
иван солтановский
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Ивана Солтановского представителем РФ при суверенном Мальтийском ордене по совместительству, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Путин указом освободил Александра Авдеева от обязанностей посла в Ватикане и представителя РФ при суверенном Мальтийском ордене по совместительству и назначил Ивана Солтановского чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ватикане. "Назначить Солтановского Ивана Дмитриевича представителем Российской Федерации при Суверенном Мальтийском Ордене по совместительству", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230406/turkmeniya-1863445264.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, ватикан, мальтийский орден, владимир путин, иван солтановский
Политика, Россия, Ватикан, Мальтийский орден, Владимир Путин, Иван Солтановский
Посол в Ватикане стал представителем России при Мальтийском ордене
Путин назначил посла в Ватикане Солтановского представителем России при Мальтийском ордене