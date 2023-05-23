https://ria.ru/20230523/sochi-1873674522.html

АТОР: летом все больше россиян предпочитают поездки в горы пляжному отдыху

АТОР: летом все больше россиян предпочитают поездки в горы пляжному отдыху - РИА Новости, 23.05.2023

АТОР: летом все больше россиян предпочитают поездки в горы пляжному отдыху

Бронирование летнего отдыха на курорте "Красная Поляна" в городе Сочи выросло в разы за четыре года, это связано в том числе с тем, что туристы выбирают такой... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:36

2023-05-23T16:36

2023-05-23T16:36

туризм

новости - туризм

сочи

ассоциация туроператоров россии (атор)

интурист

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867719548_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_58ed3023bf3d4024c8e4f29c920dcf21.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бронирование летнего отдыха на курорте "Красная Поляна" в городе Сочи выросло в разы за четыре года, это связано в том числе с тем, что туристы выбирают такой формат отдыха из-за возможности совместить в одной поездке горы и море, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Специалисты отдела Сочи туроператора "Интурист" фиксируют шестидесятипроцентное увеличение количества бронирований по Красной Поляне в летнем сезоне-2023. По сравнению с летом 2019 года количество таких бронирований у "Интуриста" выросло в семь раз. А по статистике двух крупных внутренних туроператоров, "Дельфина" и "Алеана", в текущем году продажи летних туров в отели горного кластера идут в 10 раз лучше, чем было три года назад", – сообщили в АТОР. Туроператоры пояснили, что у курортов горного кластера Сочи благодаря развитию инфраструктуры и возможностям активного отдыха появилась своя постоянная аудитория. Еще одна причина такого роста, по информации АТОР, – туристы стали выбирать такой формат отдыха из-за возможности совместить в одной поездке горы и море. С выводами туроператоров о значительном росте интереса согласилась и генеральный директор самого курорта "Красная Поляна" Яна Перепечаева, слова которой привели в сообщении. Она отметила, что если еще два года назад загрузка отелей на курорте летом не превышала 50 процентов, то в последние сезоны в пиковые даты в июле-августе этот показатель достигал 80 процентов. И, по данным Перепечаевой, уже сейчас, в мае, загрузка отелей курорта на сезон на 15 процентных пунктов выше, чем в прошлом году (72 процента).

https://ria.ru/20230523/aeroport-1873616983.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, сочи, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, отдых в россии