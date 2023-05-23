https://ria.ru/20230523/soboleznovaniya-1873598661.html

В Кремле выразили соболезнования из-за смерти замминистра Петра Кучеренко

В Кремле выразили соболезнования из-за смерти замминистра Петра Кучеренко - РИА Новости, 23.05.2023

В Кремле выразили соболезнования из-за смерти замминистра Петра Кучеренко

В Кремле выражают соболезнования родным и близким замглавы Минобрнауки РФ Петра Кучеренко, который скончался в воскресенье, возвращаясь из командировки, сообщил РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:14

2023-05-23T13:14

2023-05-23T13:14

россия

петр кучеренко

дмитрий песков

совет федерации рф

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

происшествия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Кремле выражают соболезнования родным и близким замглавы Минобрнауки РФ Петра Кучеренко, который скончался в воскресенье, возвращаясь из командировки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что информацией о причинах скоропостижной смерти пока не располагает. Статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался 20 мая в возрасте 46 лет, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу. "Мы выражаем соболезнования его родным и близким, его супруге. Безусловно, это большая утрата. И мы надеемся, что в должном порядке будет установлена причина смерти", - сказал Песков, добавив, что в Кремле пока не располагают информацией о причинах смерти Кучеренко. Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, в 2001 году окончил Российский университет дружбы народов, в 2011 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук, в 2018 году ему было присвоено звание профессор, напомнили в министерстве. В Минобрнауки также подчеркнули, что Кучеренко работал в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, возглавлял кафедру судебной власти, гражданского общества и правоохранительной деятельности РУДН, за время работы он был удостоен почетных наград, в том числе был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Кучеренко был талантливым руководителем, искренне преданным своему делу, неравнодушным человеком, который являлся примером отзывчивости, он пользовался огромным авторитетом и уважением у коллег, все знали его как открытого, дружелюбного, искреннего человека, его отличало внимательное отношение к людям и исключительная чуткость, он всегда помогал, чем мог, и личным примером показывал важность доброты, нравственности и заботы о других, был прекрасным семьянином, любящим и любимым мужем и отцом, отметили в Минобрнауки.

https://ria.ru/20230521/kucherenko-1873213579.html

https://ria.ru/20230519/magistratura-1872873176.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, петр кучеренко, дмитрий песков, совет федерации рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), происшествия