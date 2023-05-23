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На востоке Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны - РИА Новости, 23.05.2023
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12:15 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/snaryad-1873578468.html
На востоке Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны
На востоке Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны - РИА Новости, 23.05.2023
На востоке Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны
Похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны предмет обнаружили возле жилого дома на востоке Москвы, на место опасной находки вызваны саперы, рассказал... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:15
2023-05-23T12:15
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны предмет обнаружили возле жилого дома на востоке Москвы, на место опасной находки вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Недалеко от дома номер 19 на 3-й улице Соколиной Горы найден предмет, похожий на снаряд времен войны", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что опасное место огорожено полицией, на место ЧП вызваны саперы.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На востоке Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны

На востоке Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны предмет обнаружили возле жилого дома на востоке Москвы, на место опасной находки вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Недалеко от дома номер 19 на 3-й улице Соколиной Горы найден предмет, похожий на снаряд времен войны", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что опасное место огорожено полицией, на место ЧП вызваны саперы.
Снаряд на полу квартиры жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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