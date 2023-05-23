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В Туле осудили украинского агента за шпионаж - РИА Новости, 23.05.2023
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09:52 23.05.2023 (обновлено: 11:24 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/shpionazh-1873545351.html
В Туле осудили украинского агента за шпионаж
В Туле осудили украинского агента за шпионаж - РИА Новости, 23.05.2023
В Туле осудили украинского агента за шпионаж
Украинца Андрея Петкевича, пытавшегося выведать данные о стрелковом оружии у сотрудников тульских предприятий "оборонки", осудили на 16 лет колонии, сообщила... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:52
2023-05-23T11:24
тула
тульский областной суд
происшествия
фсб
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинца Андрея Петкевича, пытавшегося выведать данные о стрелковом оружии у сотрудников тульских предприятий "оборонки", осудили на 16 лет колонии, сообщила ФСБ.&quot;Вступил в законную силу приговор Тульского областного суда в отношении гражданина Украины Петкевича Андрея Вячеславовича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России (&quot;Шпионаж&quot;). Решением суда он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима&quot;, — говорится в пресс-релизе.Как выяснила ФСБ, Петкевич по заданию разведывательных служб Украины искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей. Его задача, как утверждается, состояла в вербовке людей, имеющих "охраняемые законом сведения о перспективных разработках в области стрелкового вооружения".
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тула, тульский областной суд, происшествия, фсб
Тула, Тульский областной суд, Происшествия, ФСБ
В Туле осудили украинского агента за шпионаж

ФСБ: украинского агента Петкевича осудили в Туле на 16 лет за шпионаж в оборонной сфере

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинца Андрея Петкевича, пытавшегося выведать данные о стрелковом оружии у сотрудников тульских предприятий "оборонки", осудили на 16 лет колонии, сообщила ФСБ.
«

"Вступил в законную силу приговор Тульского областного суда в отношении гражданина Украины Петкевича Андрея Вячеславовича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России ("Шпионаж"). Решением суда он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", — говорится в пресс-релизе.

Как выяснила ФСБ, Петкевич по заданию разведывательных служб Украины искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.
Его задача, как утверждается, состояла в вербовке людей, имеющих "охраняемые законом сведения о перспективных разработках в области стрелкового вооружения".
 
ТулаТульский областной судПроисшествияФСБ
 
 
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