https://ria.ru/20230523/shpionazh-1873545351.html
В Туле осудили украинского агента за шпионаж
В Туле осудили украинского агента за шпионаж - РИА Новости, 23.05.2023
В Туле осудили украинского агента за шпионаж
Украинца Андрея Петкевича, пытавшегося выведать данные о стрелковом оружии у сотрудников тульских предприятий "оборонки", осудили на 16 лет колонии, сообщила... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:52
2023-05-23T09:52
2023-05-23T11:24
тула
тульский областной суд
происшествия
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинца Андрея Петкевича, пытавшегося выведать данные о стрелковом оружии у сотрудников тульских предприятий "оборонки", осудили на 16 лет колонии, сообщила ФСБ."Вступил в законную силу приговор Тульского областного суда в отношении гражданина Украины Петкевича Андрея Вячеславовича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России ("Шпионаж"). Решением суда он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", — говорится в пресс-релизе.Как выяснила ФСБ, Петкевич по заданию разведывательных служб Украины искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей. Его задача, как утверждается, состояла в вербовке людей, имеющих "охраняемые законом сведения о перспективных разработках в области стрелкового вооружения".
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тула, тульский областной суд, происшествия, фсб
Тула, Тульский областной суд, Происшествия, ФСБ
В Туле осудили украинского агента за шпионаж
ФСБ: украинского агента Петкевича осудили в Туле на 16 лет за шпионаж в оборонной сфере
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинца Андрея Петкевича, пытавшегося выведать данные о стрелковом оружии у сотрудников тульских предприятий "оборонки", осудили на 16 лет колонии, сообщила ФСБ.
«
"Вступил в законную силу приговор Тульского областного суда в отношении гражданина Украины Петкевича Андрея Вячеславовича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России ("Шпионаж"). Решением суда он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", — говорится в пресс-релизе.
Как выяснила ФСБ, Петкевич по заданию разведывательных служб Украины искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.
Его задача, как утверждается, состояла в вербовке людей, имеющих "охраняемые законом сведения о перспективных разработках в области стрелкового вооружения".