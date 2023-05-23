https://ria.ru/20230523/shpion-1873547928.html
У осужденного в Туле украинского шпиона изъяли документы на гранатомет
У осужденного в Туле украинского шпиона изъяли документы на гранатомет - РИА Новости, 23.05.2023
У осужденного в Туле украинского шпиона изъяли документы на гранатомет
У осужденного в Туле украинского шпиона изъята конструкторская документация на российский подствольный гранатомет, а также сам гранатомет и изделие, похожее на... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:08
2023-05-23T10:08
2023-05-23T10:40
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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тульский областной суд
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. У осужденного в Туле украинского шпиона изъята конструкторская документация на российский подствольный гранатомет, а также сам гранатомет и изделие, похожее на глушитель или прибор бесшумной стрельбы (ПБС), следует из опубликованного во вторник видео ФСБ России.На кадрах ФСБ – задержание сотрудниками ФСБ украинского шпиона, обыск, обнаружение гранатомета, ПБС и чертежи. Сотрудник ФСБ за кадром называет обнаруженные документы "технической документацией".Ранее в этот день в ФСБ сообщили, что вступил в силу приговор Тульского областного суда в отношении гражданина Украины Петкевича Андрея Вячеславовича, признанного виновным по статье "Шпионаж".Как уточнили в ФСБ, сотрудники службы своевременно пресекли шпионскую деятельность Петкевича, который по заданию разведслужб Украины искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей с целью вербовки и получения от них "сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, тула, тульский областной суд, украина, россия, фсб
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Тула, Тульский областной суд, Украина, Россия, ФСБ
У осужденного в Туле украинского шпиона изъяли документы на гранатомет
У осужденного в Туле украинского шпиона изъяли документы на подствольный гранатомет
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. У осужденного в Туле украинского шпиона изъята конструкторская документация на российский подствольный гранатомет, а также сам гранатомет и изделие, похожее на глушитель или прибор бесшумной стрельбы (ПБС), следует из опубликованного во вторник видео ФСБ России.
На кадрах ФСБ – задержание сотрудниками ФСБ украинского шпиона, обыск, обнаружение гранатомета, ПБС и чертежи. Сотрудник ФСБ за кадром называет обнаруженные документы "технической документацией".
Ранее в этот день в ФСБ сообщили, что вступил в силу приговор Тульского областного суда
в отношении гражданина Украины
Петкевича Андрея Вячеславовича, признанного виновным по статье "Шпионаж".
Как уточнили в ФСБ, сотрудники службы своевременно пресекли шпионскую деятельность Петкевича, который по заданию разведслужб Украины искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей с целью вербовки и получения от них "сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения".
Задержанный в Херсонской области шпион признался в пересылке информации