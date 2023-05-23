https://ria.ru/20230523/shpion-1873547928.html

У осужденного в Туле украинского шпиона изъяли документы на гранатомет

У осужденного в Туле украинского шпиона изъяли документы на гранатомет - РИА Новости, 23.05.2023

У осужденного в Туле украинского шпиона изъяли документы на гранатомет

У осужденного в Туле украинского шпиона изъята конструкторская документация на российский подствольный гранатомет, а также сам гранатомет и изделие, похожее на... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T10:08

2023-05-23T10:08

2023-05-23T10:40

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

тула

тульский областной суд

украина

россия

фсб

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. У осужденного в Туле украинского шпиона изъята конструкторская документация на российский подствольный гранатомет, а также сам гранатомет и изделие, похожее на глушитель или прибор бесшумной стрельбы (ПБС), следует из опубликованного во вторник видео ФСБ России.На кадрах ФСБ – задержание сотрудниками ФСБ украинского шпиона, обыск, обнаружение гранатомета, ПБС и чертежи. Сотрудник ФСБ за кадром называет обнаруженные документы "технической документацией".Ранее в этот день в ФСБ сообщили, что вступил в силу приговор Тульского областного суда в отношении гражданина Украины Петкевича Андрея Вячеславовича, признанного виновным по статье "Шпионаж".Как уточнили в ФСБ, сотрудники службы своевременно пресекли шпионскую деятельность Петкевича, который по заданию разведслужб Украины искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей с целью вербовки и получения от них "сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения".

https://ria.ru/20230407/agent-1863667501.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, тула, тульский областной суд, украина, россия, фсб