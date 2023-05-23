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У осужденного в Туле украинского шпиона изъяли документы на гранатомет - РИА Новости, 23.05.2023
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10:08 23.05.2023 (обновлено: 10:40 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/shpion-1873547928.html
У осужденного в Туле украинского шпиона изъяли документы на гранатомет
У осужденного в Туле украинского шпиона изъяли документы на гранатомет - РИА Новости, 23.05.2023
У осужденного в Туле украинского шпиона изъяли документы на гранатомет
У осужденного в Туле украинского шпиона изъята конструкторская документация на российский подствольный гранатомет, а также сам гранатомет и изделие, похожее на... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:08
2023-05-23T10:40
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
тула
тульский областной суд
украина
россия
фсб
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. У осужденного в Туле украинского шпиона изъята конструкторская документация на российский подствольный гранатомет, а также сам гранатомет и изделие, похожее на глушитель или прибор бесшумной стрельбы (ПБС), следует из опубликованного во вторник видео ФСБ России.На кадрах ФСБ – задержание сотрудниками ФСБ украинского шпиона, обыск, обнаружение гранатомета, ПБС и чертежи. Сотрудник ФСБ за кадром называет обнаруженные документы "технической документацией".Ранее в этот день в ФСБ сообщили, что вступил в силу приговор Тульского областного суда в отношении гражданина Украины Петкевича Андрея Вячеславовича, признанного виновным по статье "Шпионаж".Как уточнили в ФСБ, сотрудники службы своевременно пресекли шпионскую деятельность Петкевича, который по заданию разведслужб Украины искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей с целью вербовки и получения от них "сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения".
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, тула, тульский областной суд, украина, россия, фсб
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Тула, Тульский областной суд, Украина, Россия, ФСБ
У осужденного в Туле украинского шпиона изъяли документы на гранатомет

У осужденного в Туле украинского шпиона изъяли документы на подствольный гранатомет

© ФСБ РоссииГранатомет, изъятый у осужденного в Туле украинского шпиона Андрея Петкевича
Гранатомет, изъятый у осужденного в Туле украинского шпиона Андрея Петкевича
© ФСБ России
Гранатомет, изъятый у осужденного в Туле украинского шпиона Андрея Петкевича
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. У осужденного в Туле украинского шпиона изъята конструкторская документация на российский подствольный гранатомет, а также сам гранатомет и изделие, похожее на глушитель или прибор бесшумной стрельбы (ПБС), следует из опубликованного во вторник видео ФСБ России.
На кадрах ФСБ – задержание сотрудниками ФСБ украинского шпиона, обыск, обнаружение гранатомета, ПБС и чертежи. Сотрудник ФСБ за кадром называет обнаруженные документы "технической документацией".
Ранее в этот день в ФСБ сообщили, что вступил в силу приговор Тульского областного суда в отношении гражданина Украины Петкевича Андрея Вячеславовича, признанного виновным по статье "Шпионаж".
Как уточнили в ФСБ, сотрудники службы своевременно пресекли шпионскую деятельность Петкевича, который по заданию разведслужб Украины искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей с целью вербовки и получения от них "сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения".
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьТулаТульский областной судУкраинаРоссияФСБ
 
 
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