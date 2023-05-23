https://ria.ru/20230523/seti-1873630186.html

Хоценко поможет волонтерам расширить производство маскировочных сетей

Хоценко поможет волонтерам расширить производство маскировочных сетей - РИА Новости, 23.05.2023

Хоценко поможет волонтерам расширить производство маскировочных сетей

Глава Омской области Виталий Хоценко поможет марьяновским волонтерам в расширении производства маскировочных сетей для бойцов СВО, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:05

2023-05-23T15:05

2023-05-23T15:05

надежные люди

общество

омская область

марьяновский район

омск

виталий хоценко

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ОМСК, 23 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко поможет марьяновским волонтерам в расширении производства маскировочных сетей для бойцов СВО, рассказали в пресс-службе областного правительства. Виталий Хоценко провёл личный прием по обращениям граждан. За содействием к нему обратилась жительница Марьяновского района Омской области Мария Тарасова. Она является активисткой одной из волонтерских групп района. Мария Тарасова рассказала Виталию Хоценко, что ряды волонтеров пополняются, и поделилась идеями по развитию гуманитарной помощи участникам СВО. Она заявила о готовности​ ​ участников волонтерского движения организовать пошив изделий для бойцов в областном центре. Для этого лишь необходимо найти соответствующее помещение. Виталий Хоценко поддержал начинания волонтеров и поручил региональному минпрому подыскать подходящее для этих целей помещение. "Они делают в Марьяновке крепкие носилки, хорошие спальные мешки, поясные сумки, сети. Теперь хотят организовать эту деятельность в Омске, есть люди, которые готовы этим заниматься, но нет подходящего для такого производства помещения. Обязательно надо помочь", - поручил глава региона министру промышленности Омской области Андрею Посаженникову. Силами волонтеров с начала СВО был организован раскрой и пошив спальников, эвакуационных носилок, гранатных подсумков, изготовление окопных свечей и маскировочных сетей на шлемы, которые отправлялись для войсковых частей. В рамках акции "Вместе мы можем все" за счет добровольных пожертвований изготавливаются маскировочные сети разных размеров и назначения - на технику, танки, окопы.

https://ria.ru/20230522/seti-1873372235.html

омская область

марьяновский район

омск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, омская область, марьяновский район, омск, виталий хоценко