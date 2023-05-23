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Хоценко поможет волонтерам расширить производство маскировочных сетей - РИА Новости, 23.05.2023
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Надежные люди
 
15:05 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/seti-1873630186.html
Хоценко поможет волонтерам расширить производство маскировочных сетей
Хоценко поможет волонтерам расширить производство маскировочных сетей - РИА Новости, 23.05.2023
Хоценко поможет волонтерам расширить производство маскировочных сетей
Глава Омской области Виталий Хоценко поможет марьяновским волонтерам в расширении производства маскировочных сетей для бойцов СВО, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:05
2023-05-23T15:05
надежные люди
общество
омская область
марьяновский район
омск
виталий хоценко
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ОМСК, 23 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко поможет марьяновским волонтерам в расширении производства маскировочных сетей для бойцов СВО, рассказали в пресс-службе областного правительства. Виталий Хоценко провёл личный прием по обращениям граждан. За содействием к нему обратилась жительница Марьяновского района Омской области Мария Тарасова. Она является активисткой одной из волонтерских групп района. Мария Тарасова рассказала Виталию Хоценко, что ряды волонтеров пополняются, и поделилась идеями по развитию гуманитарной помощи участникам СВО. Она заявила о готовности​ ​ участников волонтерского движения организовать пошив изделий для бойцов в областном центре. Для этого лишь необходимо найти соответствующее помещение. Виталий Хоценко поддержал начинания волонтеров и поручил региональному минпрому подыскать подходящее для этих целей помещение. "Они делают в Марьяновке крепкие носилки, хорошие спальные мешки, поясные сумки, сети. Теперь хотят организовать эту деятельность в Омске, есть люди, которые готовы этим заниматься, но нет подходящего для такого производства помещения. Обязательно надо помочь", - поручил глава региона министру промышленности Омской области Андрею Посаженникову. Силами волонтеров с начала СВО был организован раскрой и пошив спальников, эвакуационных носилок, гранатных подсумков, изготовление окопных свечей и маскировочных сетей на шлемы, которые отправлялись для войсковых частей. В рамках акции "Вместе мы можем все" за счет добровольных пожертвований изготавливаются маскировочные сети разных размеров и назначения - на технику, танки, окопы.
https://ria.ru/20230522/seti-1873372235.html
омская область
марьяновский район
омск
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общество, омская область, марьяновский район, омск, виталий хоценко
Надежные люди, Общество, Омская область, Марьяновский район, Омск, Виталий Хоценко
Хоценко поможет волонтерам расширить производство маскировочных сетей

Хоценко поможет омским волонтерам расширить производство маскировочных сетей для СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 23 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко поможет марьяновским волонтерам в расширении производства маскировочных сетей для бойцов СВО, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Виталий Хоценко провёл личный прием по обращениям граждан. За содействием к нему обратилась жительница Марьяновского района Омской области Мария Тарасова. Она является активисткой одной из волонтерских групп района. Мария Тарасова рассказала Виталию Хоценко, что ряды волонтеров пополняются, и поделилась идеями по развитию гуманитарной помощи участникам СВО. Она заявила о готовности​ ​ участников волонтерского движения организовать пошив изделий для бойцов в областном центре. Для этого лишь необходимо найти соответствующее помещение. Виталий Хоценко поддержал начинания волонтеров и поручил региональному минпрому подыскать подходящее для этих целей помещение.
"Они делают в Марьяновке крепкие носилки, хорошие спальные мешки, поясные сумки, сети. Теперь хотят организовать эту деятельность в Омске, есть люди, которые готовы этим заниматься, но нет подходящего для такого производства помещения. Обязательно надо помочь", - поручил глава региона министру промышленности Омской области Андрею Посаженникову.
Силами волонтеров с начала СВО был организован раскрой и пошив спальников, эвакуационных носилок, гранатных подсумков, изготовление окопных свечей и маскировочных сетей на шлемы, которые отправлялись для войсковых частей. В рамках акции "Вместе мы можем все" за счет добровольных пожертвований изготавливаются маскировочные сети разных размеров и назначения - на технику, танки, окопы.
Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
22 мая, 11:47
 
Надежные людиОбществоОмская областьМарьяновский районОмскВиталий Хоценко
 
 
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