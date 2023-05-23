https://ria.ru/20230523/servistsentr-1873700917.html

Азаров: в Самаре в крупнейшем сервисцентре ВТБ создадут 1300 рабочих мест

Азаров: в Самаре в крупнейшем сервисцентре ВТБ создадут 1300 рабочих мест - РИА Новости, 23.05.2023

Азаров: в Самаре в крупнейшем сервисцентре ВТБ создадут 1300 рабочих мест

В Самаре во вторник открылся сервисный центр ВТБ – крупнейший в сети банка в России. Выход центра на полную мощность позволит создать около 1300 рабочих мест,... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:37

2023-05-23T17:37

2023-05-23T17:37

самарская область

дмитрий азаров

анатолий печатников

втб

самара

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В Самаре во вторник открылся сервисный центр ВТБ – крупнейший в сети банка в России. Выход центра на полную мощность позволит создать около 1300 рабочих мест, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.В торжественном открытии отделения принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.В новом центре сосредоточены подразделения розничного бизнеса, поддержки и контроля – финансового, юридического и административного."Центр будет работать на всю Россию по разным компетенциям - не только клиентская поддержка, но и юридическая, сервисная поддержка всех офисов ВТБ. Сегодня это одна из штаб-квартир ВТБ в стране, что, конечно, создает условия для роста числа рабочих мест. 1300 рабочих мест – это очень серьезно. Восемьсот сотрудников уже набрано, идет набор еще пятисот, до конца года коллеги полностью должны укомплектовать офис. Конечно, это и инвестиции, которые были сделаны в строительство", - отметил губернатор.Основной составляющей новой организации является контактный центр. На него в Самаре уже сегодня приходится 17% общего трафика обращений – это около 350 тысяч звонков ежемесячно. В перспективе он будет обрабатывать четверть обращений клиентов ВТБ на линии поддержки со всей России. Кроме того, в новом офисе откроется федеральный круглосуточный ситуационный центр для мониторинга нештатных ситуаций банка и их оперативного устранения."Самара стала для ВТБ глобальным центром компетенций сотрудников, которые оказывают клиентскую поддержку различного уровня и сложности. В 2017 году мы открыли здесь первый сервисный центр для IT-поддержки, а сегодняшний запуск передового сервисного центра в перспективе позволит банку не только усилить и ускорить решение клиентских вопросов, но и увеличить общее число рабочих мест в регионе почти до 2 тысяч человек", - прокомментировал Печатников.Открытие нового сервисного центра будет способствовать повышению уровня благосостояния людей, проживающих в области."Здесь люди могут зарабатывать достойные деньги честным трудом. Это одна из главных целей и задач в работе как моей, так и правительства Самарской области. А инструментарий для этого – инвестиции, инновации, создаваемый здесь благоприятный климат. И эта работа будет продолжена", - добавил Азаров.ВТБ является одним из банков-партнеров проекта "Карта жителя Самарской области", который реализуется региональным департаментом информационных технологий и связи совместно с платежной системой "Мир".

https://ria.ru/20230523/zarplaty-1873606027.html

самарская область

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, дмитрий азаров, анатолий печатников, втб, самара