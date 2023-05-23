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Запад навязывает Республике Сербской выгодные ему решения, заявил Додик - РИА Новости, 23.05.2023
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22:29 23.05.2023 (обновлено: 22:36 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/serbskaya-1873750087.html
Запад навязывает Республике Сербской выгодные ему решения, заявил Додик
Запад навязывает Республике Сербской выгодные ему решения, заявил Додик - РИА Новости, 23.05.2023
Запад навязывает Республике Сербской выгодные ему решения, заявил Додик
Республика Сербская сталкивается с требованием разрушить Дейтонские соглашения и навязыванием решений, выгодных Западу, заявил президент РС Боснии и Герцеговины РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T22:29
2023-05-23T22:36
в мире
республика сербская
босния и герцеговина
россия
милорад додик
оон
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Республика Сербская сталкивается с требованием разрушить Дейтонские соглашения и навязыванием решений, выгодных Западу, заявил президент РС Боснии и Герцеговины Милорад Додик. "Она (Республика Сербская - ред.) подвергается требованиям разрушить Дейтон... Мы видим тенденции навязывания решений, которые отвечают, прежде всего, Западу: Америке и Брюсселю", - сказал Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Республика Сербская утратила уже более ста полномочий, которые были гарантированы Дейтонскими соглашениями, а высокий представитель по Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт начал навязывать законы, которые Баня-Лука не признает. "Мы против таких решений и привержены Дейтону", - добавил Додик. Республика Сербская полна решимости бороться за свои возможности, предусмотренные Дейтонскими соглашениями, подчеркнул он. "Потому что как только мы примем эти реформы с Запада, вопрос самого существования Республики Сербской окажется под угрозой. Она просто перестанет существовать", - отметил Додик. Додик годами находится под санкциями Запада и открыто не признает высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
https://ria.ru/20230414/bosniya-1865356576.html
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в мире, республика сербская, босния и герцеговина, россия, милорад додик, оон
В мире, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Россия, Милорад Додик, ООН
Запад навязывает Республике Сербской выгодные ему решения, заявил Додик

Додик: Республика Сербская сталкивается с навязыванием выгодных Западу решений

© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Республика Сербская сталкивается с требованием разрушить Дейтонские соглашения и навязыванием решений, выгодных Западу, заявил президент РС Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
"Она (Республика Сербская - ред.) подвергается требованиям разрушить Дейтон... Мы видим тенденции навязывания решений, которые отвечают, прежде всего, Западу: Америке и Брюсселю", - сказал Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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По его словам, Республика Сербская утратила уже более ста полномочий, которые были гарантированы Дейтонскими соглашениями, а высокий представитель по Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт начал навязывать законы, которые Баня-Лука не признает. "Мы против таких решений и привержены Дейтону", - добавил Додик.
Республика Сербская полна решимости бороться за свои возможности, предусмотренные Дейтонскими соглашениями, подчеркнул он. "Потому что как только мы примем эти реформы с Запада, вопрос самого существования Республики Сербской окажется под угрозой. Она просто перестанет существовать", - отметил Додик.
Додик годами находится под санкциями Запада и открыто не признает высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
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В миреРеспублика СербскаяБосния и ГерцеговинаРоссияМилорад ДодикООН
 
 
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