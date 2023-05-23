Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН сообщил о продолжении переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/sdelka-1873697303.html
Генсек ООН сообщил о продолжении переговоров по зерновой сделке
Генсек ООН сообщил о продолжении переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 23.05.2023
Генсек ООН сообщил о продолжении переговоров по зерновой сделке
Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что переговоры по остающимся вопросам в рамках Черноморской зерновой инициативы продолжаются. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:32
2023-05-23T17:32
экономика
россия
украина
турция
дмитрий патрушев
антониу гутерреш
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россельхозбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868610143_11:489:2718:2011_1920x0_80_0_0_65f0b41351b7b60de3a6171d7d2c43e1.jpg
ООН, 23 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что переговоры по остающимся вопросам в рамках Черноморской зерновой инициативы продолжаются. "Нерешенные вопросы остаются, и представители России, Украины, Турции и ООН продолжат их обсуждение", - заявил Гутерреш на заседании СБ ООН. Он приветствовал продолжение участия РФ в инициативе и отметил, что надеется на безопасное и предсказуемое поступление на мировой рынок продуктов и удобрений, "включая аммиак из РФ и Украины". Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, заявил накануне глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Российские официальные лица во время переговоров подчеркивали, что положения меморандума РФ - ООН, который является второй частью зерновой сделки, так до сих пор и не выполнены. В российском МИД, комментируя очередное продление сделки, заявили, что "перекосы" в имплементации зерновой сделки должны быть исправлены как можно скорее. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
https://ria.ru/20230522/sdelka-1873318193.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868610143_105:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_c412e18c8521edf9ce0ee77e33525961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, турция, дмитрий патрушев, антониу гутерреш, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россельхозбанк, владимир путин, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, Украина, Турция, Дмитрий Патрушев, Антониу Гутерреш, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россельхозбанк, Владимир Путин, ООН, Зерновая сделка
Генсек ООН сообщил о продолжении переговоров по зерновой сделке

Генсек ООН Гутерреш сообщил о продолжении переговоров по зерновой сделке

© AP Photo / Andrew KravchenkoРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что переговоры по остающимся вопросам в рамках Черноморской зерновой инициативы продолжаются.
"Нерешенные вопросы остаются, и представители России, Украины, Турции и ООН продолжат их обсуждение", - заявил Гутерреш на заседании СБ ООН.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
14 марта, 11:59
Он приветствовал продолжение участия РФ в инициативе и отметил, что надеется на безопасное и предсказуемое поступление на мировой рынок продуктов и удобрений, "включая аммиак из РФ и Украины".
Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, заявил накануне глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Российские официальные лица во время переговоров подчеркивали, что положения меморандума РФ - ООН, который является второй частью зерновой сделки, так до сих пор и не выполнены. В российском МИД, комментируя очередное продление сделки, заявили, что "перекосы" в имплементации зерновой сделки должны быть исправлены как можно скорее.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Грузовик разгружает зерно в порту - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Источник заявил о "доброй воле" России после переговоров по зерновой сделке
22 мая, 08:43
 
ЭкономикаРоссияУкраинаТурцияДмитрий ПатрушевАнтониу ГутеррешМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссельхозбанкВладимир ПутинООНЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала