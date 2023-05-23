https://ria.ru/20230523/sdelka-1873697303.html
Генсек ООН сообщил о продолжении переговоров по зерновой сделке
Генсек ООН сообщил о продолжении переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 23.05.2023
Генсек ООН сообщил о продолжении переговоров по зерновой сделке
Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что переговоры по остающимся вопросам в рамках Черноморской зерновой инициативы продолжаются. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:32
2023-05-23T17:32
2023-05-23T17:32
экономика
россия
украина
турция
дмитрий патрушев
антониу гутерреш
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россельхозбанк
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ООН, 23 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что переговоры по остающимся вопросам в рамках Черноморской зерновой инициативы продолжаются. "Нерешенные вопросы остаются, и представители России, Украины, Турции и ООН продолжат их обсуждение", - заявил Гутерреш на заседании СБ ООН. Он приветствовал продолжение участия РФ в инициативе и отметил, что надеется на безопасное и предсказуемое поступление на мировой рынок продуктов и удобрений, "включая аммиак из РФ и Украины". Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, заявил накануне глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Российские официальные лица во время переговоров подчеркивали, что положения меморандума РФ - ООН, который является второй частью зерновой сделки, так до сих пор и не выполнены. В российском МИД, комментируя очередное продление сделки, заявили, что "перекосы" в имплементации зерновой сделки должны быть исправлены как можно скорее. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
https://ria.ru/20230522/sdelka-1873318193.html
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экономика, россия, украина, турция, дмитрий патрушев, антониу гутерреш, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россельхозбанк, владимир путин, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, Украина, Турция, Дмитрий Патрушев, Антониу Гутерреш, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россельхозбанк, Владимир Путин, ООН, Зерновая сделка
Генсек ООН сообщил о продолжении переговоров по зерновой сделке
Генсек ООН Гутерреш сообщил о продолжении переговоров по зерновой сделке