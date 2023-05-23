https://ria.ru/20230523/sdelka-1873697303.html

Генсек ООН сообщил о продолжении переговоров по зерновой сделке

Генсек ООН сообщил о продолжении переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 23.05.2023

Генсек ООН сообщил о продолжении переговоров по зерновой сделке

Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что переговоры по остающимся вопросам в рамках Черноморской зерновой инициативы продолжаются. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:32

2023-05-23T17:32

2023-05-23T17:32

экономика

россия

украина

турция

дмитрий патрушев

антониу гутерреш

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россельхозбанк

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ООН, 23 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что переговоры по остающимся вопросам в рамках Черноморской зерновой инициативы продолжаются. "Нерешенные вопросы остаются, и представители России, Украины, Турции и ООН продолжат их обсуждение", - заявил Гутерреш на заседании СБ ООН. Он приветствовал продолжение участия РФ в инициативе и отметил, что надеется на безопасное и предсказуемое поступление на мировой рынок продуктов и удобрений, "включая аммиак из РФ и Украины". Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, заявил накануне глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Российские официальные лица во время переговоров подчеркивали, что положения меморандума РФ - ООН, который является второй частью зерновой сделки, так до сих пор и не выполнены. В российском МИД, комментируя очередное продление сделки, заявили, что "перекосы" в имплементации зерновой сделки должны быть исправлены как можно скорее. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

https://ria.ru/20230522/sdelka-1873318193.html

россия

украина

турция

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экономика, россия, украина, турция, дмитрий патрушев, антониу гутерреш, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россельхозбанк, владимир путин, оон, зерновая сделка