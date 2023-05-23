https://ria.ru/20230523/sanktsii-1873643078.html
Глава МИД Белоруссии обсудил с координатором ООН влияние санкций
Глава МИД Белоруссии обсудил с координатором ООН влияние санкций - РИА Новости, 23.05.2023
Глава МИД Белоруссии обсудил с координатором ООН влияние санкций
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник обсудил с постоянным координатором ООН в республике Иоанной Казана-Вишневецкий негативное влияние санкционной... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:24
2023-05-23T15:24
2023-05-23T15:24
в мире
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сергей алейник
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник обсудил с постоянным координатором ООН в республике Иоанной Казана-Вишневецкий негативное влияние санкционной политики Запада на достижение странами мира целей устойчивого развития ООН, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. "Министр иностранных дел подтвердил принципиальное намерение Республики Беларусь продолжать набранный темп по выполнению нашей страной повестки дня – 2030 к намеченному сроку, несмотря на ряд негативных тенденций в многосторонней повестке дня, которые угрожают достижению целей устойчивого развития государствами мира, включая политику санкций и односторонних принудительных мер", - говорится в сообщении пресс-службы. Стороны отметили высокий уровень взаимодействия Белоруссии с ООН и ее основными агентствами и фондами, в первую очередь в реализации совместных проектов и программ в области устойчивого развития, а также обменялись мнениями о результатах и перспективах деятельности представительства ООН в республике. В пресс-службе пояснили, что встреча с Казана-Вишневецкий прошла по случаю завершения ею своей миссии в Белоруссии. Алейник поблагодарил ее за активную работу на должности, выразил надежду на сохранение преемственности позитивных достижений команды ООН в республике. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и подавления протестов оппозиции против их итогов. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич ранее заявлял, что западные санкции против отдельных стран мешают достижению ими целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года.
https://ria.ru/20230522/tseremoniya-1873443292.html
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в мире, белоруссия, сергей алейник, оон, санкции
В мире, Белоруссия, Сергей Алейник, ООН, Санкции
Глава МИД Белоруссии обсудил с координатором ООН влияние санкций
Глава МИД Белоруссии Алейник обсудил с координатором ООН влияние санкций Запада
МИНСК, 23 мая – РИА Новости.
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник обсудил с постоянным координатором ООН в республике Иоанной Казана-Вишневецкий негативное влияние санкционной политики Запада на достижение странами мира целей устойчивого развития ООН, сообщила пресс-служба
белорусского внешнеполитического ведомства.
"Министр иностранных дел подтвердил принципиальное намерение Республики Беларусь продолжать набранный темп по выполнению нашей страной повестки дня – 2030 к намеченному сроку, несмотря на ряд негативных тенденций в многосторонней повестке дня, которые угрожают достижению целей устойчивого развития государствами мира, включая политику санкций и односторонних принудительных мер", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Стороны отметили высокий уровень взаимодействия Белоруссии с ООН и ее основными агентствами и фондами, в первую очередь в реализации совместных проектов и программ в области устойчивого развития, а также обменялись мнениями о результатах и перспективах деятельности представительства ООН в республике.
В пресс-службе пояснили, что встреча с Казана-Вишневецкий прошла по случаю завершения ею своей миссии в Белоруссии. Алейник поблагодарил ее за активную работу на должности, выразил надежду на сохранение преемственности позитивных достижений команды ООН в республике.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и подавления протестов оппозиции против их итогов. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине
. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич ранее заявлял, что западные санкции против отдельных стран мешают достижению ими целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года.
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