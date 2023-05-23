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Мишустин призвал Россию и Китай укреплять продовольственную безопасность - РИА Новости, 23.05.2023
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08:06 23.05.2023
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Мишустин призвал Россию и Китай укреплять продовольственную безопасность
Мишустин призвал Россию и Китай укреплять продовольственную безопасность - РИА Новости, 23.05.2023
Мишустин призвал Россию и Китай укреплять продовольственную безопасность
России и КНР нужно активнее работать над облегчением взаимного доступа на рынки сельхозпродукции, вместе укреплять продовольственную безопасность, заявил... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:06
2023-05-23T08:06
экономика
россия
китай
шанхай
михаил мишустин
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. России и КНР нужно активнее работать над облегчением взаимного доступа на рынки сельхозпродукции, вместе укреплять продовольственную безопасность, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая во вторник на российско-китайском форуме в Шанхае. "Необходимо активнее работать над облегчением взаимного доступа на рынки сельхозпродукции. И совместно укреплять продовольственную безопасность", - заявил Мишустин. Он подчеркнул, двусторонняя торговля сельхозпродукцией идет опережающими темпами. "В прошлом году ее товарооборот увеличился на 42%, превысив 7 миллиардов долларов. А по итогам первого квартала рост составил уже свыше 90%, достигнув почти 2,5 миллиарда долларов", - указал российский премьер.
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экономика, россия, китай, шанхай, михаил мишустин
Экономика, Россия, Китай, Шанхай, Михаил Мишустин
Мишустин призвал Россию и Китай укреплять продовольственную безопасность

Мишустин призвал Россию и Китай работать над облегчением доступа на рынки сельхозпродукции

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле в Рязанской области
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Колосья ржи на поле в Рязанской области. Архивное фото
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. России и КНР нужно активнее работать над облегчением взаимного доступа на рынки сельхозпродукции, вместе укреплять продовольственную безопасность, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая во вторник на российско-китайском форуме в Шанхае.
«
"Необходимо активнее работать над облегчением взаимного доступа на рынки сельхозпродукции. И совместно укреплять продовольственную безопасность", - заявил Мишустин.
Он подчеркнул, двусторонняя торговля сельхозпродукцией идет опережающими темпами. "В прошлом году ее товарооборот увеличился на 42%, превысив 7 миллиардов долларов. А по итогам первого квартала рост составил уже свыше 90%, достигнув почти 2,5 миллиарда долларов", - указал российский премьер.
 
ЭкономикаРоссияКитайШанхайМихаил Мишустин
 
 
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