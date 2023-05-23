https://ria.ru/20230523/rets-1873658929.html

РЭЦ: 58 экспортеров примут участие в бизнес-миссии в Саудовскую Аравию

РЭЦ: 58 экспортеров примут участие в бизнес-миссии в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 23.05.2023

РЭЦ: 58 экспортеров примут участие в бизнес-миссии в Саудовскую Аравию

Бизнес-миссия российских экспортеров в Саудовскую Аравию пройдет 29-30 мая в Эр-Рияде, в ней примут участие 58 компаний, две из которых обладатели добровольного РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:58

2023-05-23T15:58

2023-05-23T15:58

российский экспортный центр (рэц)

саудовская аравия

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бизнес-миссия российских экспортеров в Саудовскую Аравию пройдет 29-30 мая в Эр-Рияде, в ней примут участие 58 компаний, две из которых обладатели добровольного сертификата "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)"В бизнес-миссии российских экспортеров в Саудовскую Аравию, которая состоится 29-30 мая в Эр-Рияде, примут участие 58 компаний. Две из них — обладатели добровольного сертификата "Сделано в России": экспортер высокотехнологичного защитного покрытия для зданий НПО "Броня" и производитель меда, индивидуальная предпринимательница Елена Харрасова", - говорится в сообщении.Эти компании впервые смогут воспользоваться опциями бонусного пакета участника системы добровольной сертификации и национального бренда "Сделано в России", предусматривающего такие преференции, как индивидуальное сопровождение и маркетинговое продвижение во время мероприятия. Бизнес-миссию организует Российский экспортный центр.Компания "Броня" получила сертификаты "Сделано в России" и право наносить логотип - "птичку" - на несколько видов "жидкой брони" в категории "надежность", а Елена Харрасова подтвердила этим сертификатом органическое происхождение своей продукции - меда.В многоотраслевой бизнес-миссии в Саудовскую Аравию также принимают участие российские производители высокотехнологичного промышленного, медицинского и фармацевтического оборудования, транспорта, а также компании, предлагающие решения в области АПК, технологий безопасности, IT и Smart City.Мероприятие состоится на площадке Торгово-промышленной палаты Эр-Рияда. В нем примут участие представители министерства промышленности, министерства инвестиций, министерства здравоохранения Саудовской Аравии, крупные промышленные и строительные холдинги, а также дистрибьюторы торговых сетей.В рамках бизнес-миссии планируется обширная деловая программа, включающая b2b-переговоры, круглые столы и пленарное заседание.

https://ria.ru/20230522/podderzhka-1873400677.html

https://ria.ru/20230519/sistema-1872978851.html

саудовская аравия

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), саудовская аравия, россия