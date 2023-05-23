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В Коми двое рабочих погибли при откачке вод - РИА Новости, 23.05.2023
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22:11 23.05.2023 (обновлено: 22:24 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/rabochie-1873749002.html
В Коми двое рабочих погибли при откачке вод
В Коми двое рабочих погибли при откачке вод - РИА Новости, 23.05.2023
В Коми двое рабочих погибли при откачке вод
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в поселке Путеец в республике Коми шесть работников ресурсоснабжающей организации отравились газом... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T22:11
2023-05-23T22:24
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика коми
печора
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в поселке Путеец в республике Коми шесть работников ресурсоснабжающей организации отравились газом при откачке грунтовых вод, двое из них скончались, сообщает пресс-служба регионального СУСК. ЧП произошло на канализационной насосной станции в поселке Путеец города Печоры при проведении работ по откачке грунтовых вод с использованием мотопомпы. Шесть работников предприятия получили отравление газом, двое из них (мужчина и женщина) скончались на месте происшествия, остальным оказана медицинская помощь. "По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Следователями СК проведен частичный осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, выясняются обстоятельства.
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россия
республика коми
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика коми, печора
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Коми, Печора
В Коми двое рабочих погибли при откачке вод

В Коми двое рабочих погибли, отравившись угарным газом при откачке грунтовых вод

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в поселке Путеец в республике Коми шесть работников ресурсоснабжающей организации отравились газом при откачке грунтовых вод, двое из них скончались, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
ЧП произошло на канализационной насосной станции в поселке Путеец города Печоры при проведении работ по откачке грунтовых вод с использованием мотопомпы. Шесть работников предприятия получили отравление газом, двое из них (мужчина и женщина) скончались на месте происшествия, остальным оказана медицинская помощь.
«
"По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Следователями СК проведен частичный осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, выясняются обстоятельства.
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