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Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов
Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов - РИА Новости, 23.05.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:23
2023-05-23T14:23
2023-05-23T14:23
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
кременная
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 13 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Ивановка, Кирилловка, Новоандреевка и Петровское Донецкой народной республики, а также Токаревка Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 428 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4273 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9275 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10395 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, луганская народная республика, кременная, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Кременная, Безопасность, В мире
Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов
Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов и 13 снарядов РСЗО