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В Раде заявили об обещании Норвегии поставить еще больше систем ПВО NASAMS
В Раде заявили об обещании Норвегии поставить еще больше систем ПВО NASAMS - РИА Новости, 23.05.2023
В Раде заявили об обещании Норвегии поставить еще больше систем ПВО NASAMS
Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил о договоренностях с Норвегией о дополнительных поставках Киеву РСЗО MLRS, контрбатарейных радаров ARTHUR и РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:45
2023-05-23T12:45
2023-05-23T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
норвегия
украина
руслан стефанчук
ситуация в днр и лнр
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил о договоренностях с Норвегией о дополнительных поставках Киеву РСЗО MLRS, контрбатарейных радаров ARTHUR и комплексов ПВО NASAMS. На прошлой неделе Стефанчук в ходе визита в Норвегию сообщил, что Киев "совсем скоро" получит еще больше комплексов ПВО средней дальности NASAMS. "Будучи в Норвегии, нам удалось договориться о получении дополнительных NASAMS, о передаче Украине РСЗО MLRS, контрбатарейных радаров ARTHUR и другого необходимого вооружения", - сказал Стефанчук в интервью агентству "Укринформ". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, украина, руслан стефанчук, ситуация в днр и лнр, верховная рада украины, вооруженные силы украины
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В Раде заявили об обещании Норвегии поставить еще больше систем ПВО NASAMS
Стефанчук заявил о договоренности с Норвегией на дополнительные поставки систем ПВО NASAMS