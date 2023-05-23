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В Раде заявили об обещании Норвегии поставить еще больше систем ПВО NASAMS

В Раде заявили об обещании Норвегии поставить еще больше систем ПВО NASAMS - РИА Новости, 23.05.2023

В Раде заявили об обещании Норвегии поставить еще больше систем ПВО NASAMS

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил о договоренностях с Норвегией о дополнительных поставках Киеву РСЗО MLRS, контрбатарейных радаров ARTHUR и РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:45

2023-05-23T12:45

2023-05-23T12:45

специальная военная операция на украине

в мире

норвегия

украина

руслан стефанчук

ситуация в днр и лнр

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил о договоренностях с Норвегией о дополнительных поставках Киеву РСЗО MLRS, контрбатарейных радаров ARTHUR и комплексов ПВО NASAMS. На прошлой неделе Стефанчук в ходе визита в Норвегию сообщил, что Киев "совсем скоро" получит еще больше комплексов ПВО средней дальности NASAMS. "Будучи в Норвегии, нам удалось договориться о получении дополнительных NASAMS, о передаче Украине РСЗО MLRS, контрбатарейных радаров ARTHUR и другого необходимого вооружения", - сказал Стефанчук в интервью агентству "Укринформ". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873449021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, норвегия, украина, руслан стефанчук, ситуация в днр и лнр, верховная рада украины, вооруженные силы украины