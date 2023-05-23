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В Раде заявили об обещании Норвегии поставить еще больше систем ПВО NASAMS - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/pvo-1873588638.html
В Раде заявили об обещании Норвегии поставить еще больше систем ПВО NASAMS
В Раде заявили об обещании Норвегии поставить еще больше систем ПВО NASAMS - РИА Новости, 23.05.2023
В Раде заявили об обещании Норвегии поставить еще больше систем ПВО NASAMS
Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил о договоренностях с Норвегией о дополнительных поставках Киеву РСЗО MLRS, контрбатарейных радаров ARTHUR и РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:45
2023-05-23T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
норвегия
украина
руслан стефанчук
ситуация в днр и лнр
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил о договоренностях с Норвегией о дополнительных поставках Киеву РСЗО MLRS, контрбатарейных радаров ARTHUR и комплексов ПВО NASAMS. На прошлой неделе Стефанчук в ходе визита в Норвегию сообщил, что Киев "совсем скоро" получит еще больше комплексов ПВО средней дальности NASAMS. "Будучи в Норвегии, нам удалось договориться о получении дополнительных NASAMS, о передаче Украине РСЗО MLRS, контрбатарейных радаров ARTHUR и другого необходимого вооружения", - сказал Стефанчук в интервью агентству "Укринформ". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873449021.html
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в мире, норвегия, украина, руслан стефанчук, ситуация в днр и лнр, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Норвегия, Украина, Руслан Стефанчук, Ситуация в ДНР и ЛНР, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде заявили об обещании Норвегии поставить еще больше систем ПВО NASAMS

Стефанчук заявил о договоренности с Норвегией на дополнительные поставки систем ПВО NASAMS

© Фото : KongsbergПередвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Kongsberg
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил о договоренностях с Норвегией о дополнительных поставках Киеву РСЗО MLRS, контрбатарейных радаров ARTHUR и комплексов ПВО NASAMS.
На прошлой неделе Стефанчук в ходе визита в Норвегию сообщил, что Киев "совсем скоро" получит еще больше комплексов ПВО средней дальности NASAMS.
"Будучи в Норвегии, нам удалось договориться о получении дополнительных NASAMS, о передаче Украине РСЗО MLRS, контрбатарейных радаров ARTHUR и другого необходимого вооружения", - сказал Стефанчук в интервью агентству "Укринформ".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНорвегияУкраинаРуслан СтефанчукСитуация в ДНР и ЛНРВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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